Сборная США встречалась с командой Ямайки во втором полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ 2019. Встреча прошла на стадионе Ниссан в Нэшвилле и завершилась победой американцев со счетом 3:1.

Счет в матче открыл на девятой минуте хавбек сборной США Уэстон Маккени после ассиста от Жози Алтидора. Удвоил преимущество своей команды Кристиан Пулишич, который позже оформил дубль. Единственный мяч ямайцы забили на 69-й минуте благодаря точному выстрелу Шамара Николсона.

Highlights of the Game presented by Tequila [email protected] advances to the #GoldCup2019 Final after a 3-1 victory over @jff_football!#JAMvUSA #GoldCup2019 #ThisIsOurs #EstoEsNuestro pic.twitter.com/0W10wRiAst

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) 4 липня 2019 р.