Фанаты мадридского Реала возмущены формой новичка сливочных Эдена Азара.

В одном из последних выпусков испанского издания AS поклонники мадридского Реала заметили, что голову новичка команды бельгийца Эдена Азара прифотошопилы к телу форварда Карима Бензема.

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По этому поводу фанаты подняли волну возмущения вокруг физической формы игрока. Фанатам не понравился поступок журнала, который направлен на сокрытие лишнего веса бельгийца. Также они обвинили Азара в непрофессионализме.

— Мы отдали €100 млн за толстяка? Что же, клуб идет правильным путем, – написал один из фанатов Реала.

OMG, caption this guys AS used Benzema’s body to put Hazard’s head for their cover! Hazard nowadays is getting fat! pic.twitter.com/NxK46gJGt8 — GoalsTV (@goalstv3) 9 июля 2019 г.

We really paid 100 mill for a fat hazard pic.twitter.com/eaI4KkcEYY — RMadridBabe (@RMadridBabe) 9 июля 2019 г.

Еще один пользователь спросил, “Как можно стать таким жирным за один месяц? Это выходит за рамки человеческих возможностей”, а другой сказал, что это “Типичный Азар, который начинает новый сезон с большим животом“. Также пользователи не удержались от мемов на эту тему.

Ffs how does Hazard even do to become so fat in just 1 month??? That’s beyond human capabilities pic.twitter.com/TcXc5FND3K — lol (@Hazpillian) 8 июля 2019 г.

Напомним, мадридский Реал показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Фото: Real Madrid FC