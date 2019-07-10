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Факты / Спорт

Мы заплатили €100 млн за толстяка! Фаны Реала обеспокоены формой Азара

Фанаты мадридского Реала возмущены формой новичка сливочных Эдена Азара.

Эден Азар

В одном из последних выпусков испанского издания AS поклонники мадридского Реала заметили, что голову новичка команды бельгийца Эдена Азара прифотошопилы к телу форварда Карима Бензема.

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По этому поводу фанаты подняли волну возмущения вокруг физической формы игрока. Фанатам не понравился поступок журнала, который направлен на сокрытие лишнего веса бельгийца. Также они обвинили Азара в непрофессионализме.

— Мы отдали €100 млн за толстяка? Что же, клуб идет правильным путем, – написал один из фанатов Реала.

Еще один пользователь спросил, “Как можно стать таким жирным за один месяц? Это выходит за рамки человеческих возможностей”, а другой сказал, что это “Типичный Азар, который начинает новый сезон с большим животом“. Также пользователи не удержались от мемов на эту тему.

Напомним, мадридский Реал показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

ФотоReal Madrid FC

Источник: The Sun

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