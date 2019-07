В одном из последних выпусков испанского издания AS поклонники мадридского Реала заметили, что голову новичка команды бельгийца Эдена Азара прифотошопилы к телу форварда Карима Бензема.

По этому поводу фанаты подняли волну возмущения вокруг физической формы игрока. Фанатам не понравился поступок журнала, который направлен на сокрытие лишнего веса бельгийца. Также они обвинили Азара в непрофессионализме.

AS used Benzema’s body to put Hazard’s head for their cover!

Еще один пользователь спросил, “Как можно стать таким жирным за один месяц? Это выходит за рамки человеческих возможностей”, а другой сказал, что это “Типичный Азар, который начинает новый сезон с большим животом“. Также пользователи не удержались от мемов на эту тему.

Ffs how does Hazard even do to become so fat in just 1 month??? That’s beyond human capabilities pic.twitter.com/TcXc5FND3K

— lol (@Hazpillian) 8 июля 2019 г.