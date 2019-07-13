13 июля украинская теннисистка Дарья Снигур победила в финале юниорского Уимблдона. Факты ICTV взяли комментарий у Сергея Снигура, в котором он рассказал о впечатлениях от победы дочери.

Сергей Снигур рассказал, что Дарья очень хотела победить, когда ехала на юниорский Уимблдон.

По его словам, тренер Дарьи смогла предвидеть, что первый трофей Большого шлема она возьмет именно на травяном корте.

– Тренер еще в начале сказала, что первый трофей в турнире Большого шлема она возьмет на траве. Вот ее предсказание и сбылось, – рассказал Сергей Фактам ICTV.

Он добавил, что первой эмоцией после победы Дарьи в финале юниорского Уимблдона была радость за дочь.

Ведь она много работала для того, чтобы получить трофей.

– Я очень счастлив за нее, она приложила много усилий для этого… Сейчас лето, все отдыхают, а Дарья утром тренируется, хотя ей тоже хочется сходить в кино, встретиться с подругами, – рассказал отец чемпионки.

Дарья также искренне радовалась победе на юниорском Уимблдоне.

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Сергей сказал, что важной была и поддержка украинских фанатов, которые присутствовали во время игры.

– Я искренне благодарю всех украинских фанатов, которые поддерживали Дарью и болели за нее… Было очень приятно слышать украинских болельщиков на трибунах, – поделился эмоциями Снигур.

По его словам, Дарья также это чувствовала и после победы показала руками сердце в направлении сектора, где находились украинские фанаты.

К слову, Факты ICTV собрали самую важную информацию об украинской теннисистке Дарье Снигур, которая победила в финале юниорского Уимблдона.