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Факти / Спорт

Дуже радий за неї – батько Дарини Снігур поділився враженнями від перемоги доньки

13 липня українська тенісистка Дарина Снігур перемогла у фіналі юніорського Вімблдону. Факти ICTV взяли коментар у Сергія Снігура, в якому він розповів про враження від перемоги доньки.

Дарина Снігур

Сергій Снігур розповів, що Дарина дуже хотіла перемогти, коли їхала на юніорський Вімблдон.

За його словами, тренер Дарини змогла передбачити, що перший трофей Великого шолому вона візьме саме на трав’яному корті.

– Тренер іще на початку сказала, що перший трофей турніру Великого шолому вона візьме на траві. От її передбачення і справдилося, – розповів Сергій Фактам ICTV.

Він додав, що першою емоцією після перемоги Дарини у фіналі юніорського Вімблдону була радість за дочку.

Адже вона багато працювала для того, аби здобути трофей.

– Я дуже був щасливий за неї, вона доклала багато зусиль для цього… Зараз літо, всі відпочивають, а Дарина зранку тренується, хоча їй теж хочеться сходити у кіно, побачитися з подругами, – розповів батько чемпіонки.

Дарина також щиро раділа перемозі на юніорському Вімблдоні.

Читайте: Українська тенісистка Дарина Снігур перемогла у фіналі юніорського Вімблдону

Сергій сказав, що важливою була і підтримка українських фанатів, які були присутні під час гри.

– Я щиро дякую усім українським фанатам, які підтримували Дарину і вболівали за неї… Було дуже приємно чути українських уболівальників на трибунах, – поділився емоціями Снігур.

За його словами, Дарина також це відчувала і після перемоги показала руками серце у напрямку сектору, де знаходилися українські фанати.

До слова, Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про українську тенісистку Дарину Снігур, яка перемогла  у фіналі юніорського Вімблдону.

Фото: Getty Images

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