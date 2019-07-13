17-річна українка Дарина Снігур стала другою тенісисткою України, яка перемогла у фіналі юніорського Вімблдону.

У фіналі юніорського Вімблдону 17-річна українка Дарина Снігур перемогла американку Алексу Ноель.

Обидва сети завершилися з рахунком 6:4. Загалом на корті спортсменки провели одну годину і 22 хвилини.

Таким чином Снігур стала другою українською тенісисткою, яка здобула титул на Вімблдоні.

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У 2004 році чемпіонкою Вімблдону стала Катерина Бондаренко.

– Також Даша стала лише четвертою нашою тенісисткою, хто виграв юніорський турнір з серії Великого шолому, їй передували: Катерина Бондаренко, Еліна Світоліна та Марта Костюк, – йдеться у повідомленні.

До слова, українська тенісистка Даяна Ястремська стала претендентом на звання Відкриття Вімблдону 2019.

Джерело: Федерація тенісу України

Фото: Федерація тенісу України