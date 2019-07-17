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Факти / Спорт

Світоліна показала Київ своєму бойфренду Гаелю Монфісу

Українська тенісистка Еліна Світоліна прилетіла до Києва і захопила із собою бойфренда Гаеля Монфіса.

Еліна Світоліна

До Києва прилетіла українська тенісистка Еліна Світоліна і її бойфренд Гаель Монфіс.

Вони прогулялися по столиці України і завітали на Майдан Незалежності.

Читайте: Світоліна без шансів програла Халеп та покинула Вімблдон

Пара зробила селфі, на якому виглядає дуже щасливою.

– Привіт із Києва – підписали фото закохані.

 

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Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Нагадаємо, 26 червня українська тенісистка Еліна Світоліна і французький тенісист Гаель Монфіс відновили спільну сторінку в Instagram.

Фото: G.E.M.S.Life

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