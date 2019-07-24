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Факти / Спорт

В Англії за 5 років вдвічі збільшилися прояви расизму та ісламофобії

В англійському футболі за останні п’ять років вдвічі збільшилася кількість проявів расизму.

Расизм в Англии

Футбольна організація Kick It Out, яка опікується питаннями рівності, провела розслідування, за результатами якого з’ясувалося, що за останні 5 років вдвічі збільшилася кількість проявів расизму в англійському футболі.

Прояви антисимітезму та ісламофобії у футболі зросли на 75% у порівнянні з попереднім роком.

Також були зафіксовані інциденти, пов’язані з сексуальною орієнтацією – зросли на 12%. Натомість звіти про дискримінацію щодо інвалідності зменшилися.

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Кількість повідомлень про дискримінацію в соціальних мережах збільшилася до 581, що на 12% більше, ніж в попередньому сезоні (520).

Статистика формувалася на основі АПЛ, Чемпіоншипа, нижчих дивізіонів та жіночих англійських чемпіонатів.

Нагадаємо, англійці поскаржилися на расизм у матчі відборі до Євро 2020 проти Чорногорії.

Джерело: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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