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Факты / Спорт

Из кирпича, стали и стекла! Эвертон представил проект нового стадиона

Ливерпульский Эвертон представил проект нового суперсовременного стадиона.

Проект стадиона Эвертона

Ливерпульский Эвертон представил проект своего новенького стадиона. За дизайн сооружения отвечал Дэн Мейс – американский архитектор, по чертежам которого строили Staples Center и новый стадион Ромы (откроют в 2020 году).

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Стоимость нового стадиона составит £500 млн. Планируется, что сооружение будет выполнено из кирпича, стали и стекла.

— Новый стадион построят на полуразрушенной пристани Брэмли-Мур в северной части Ливерпуля, что позволит улучшить экономику города на €1,1 млрд, – отметили в Эвертоне.

Старт строительных работ запланировано на 2020 год. По предварительным расчетам строительство продлится до 2023 года. Ориентировочная вместимость стадиона – 52 тыс. мест.

Сейчас Эвертон выступает на стадионе Гудисон Парк, построенный еще в 1892 году. Как только возведут новый стадион, Гудисон Парк снесут.

Ранее Реал представил реконструкцию Сантьяго Бернабеу.

ФотоEverton

ИсточникEverton

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