Ливерпульский Эвертон представил проект своего новенького стадиона. За дизайн сооружения отвечал Дэн Мейс – американский архитектор, по чертежам которого строили Staples Center и новый стадион Ромы (откроют в 2020 году).

Стоимость нового стадиона составит £500 млн. Планируется, что сооружение будет выполнено из кирпича, стали и стекла.

Старт строительных работ запланировано на 2020 год. По предварительным расчетам строительство продлится до 2023 года. Ориентировочная вместимость стадиона – 52 тыс. мест.

| “A stunning brick, steel and glass design which takes its inspiration from the buildings nearby.” #EFC

Iconic. pic.twitter.com/za4BqF5Tpy

— Everton (@Everton) July 25, 2019