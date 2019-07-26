Ліверпульський Евертон презентував проект нового суперсучасного стадіону.

Ліверпульський Евертон представив проект свого новенького стадіону. За дизайн споруди відповідав Ден Мейс – американський архітектор, за кресленнями якого будували Staples Center та новий стадіон Роми (відкриють у 2020 році).

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Вартість нового стадіону складе £500 млн. Планується, що споруда буде виконана з цегли, сталі і скла.

— Новий стадіон побудують на напівзруйнованій пристані Бремлі-Мур в північній частині Ліверпуля, що дозволить поліпшити економіку міста на €1,1 млрд, – зазначили в Евертоні.

Старт будівельних робіт запланований на 2020 рік. За попередніми розрахунками будівництво триватиме до 2023 року. Орієнтовна місткість стадіону – 52 тис. місць.

| “A stunning brick, steel and glass design which takes its inspiration from the buildings nearby.” #EFC Iconic. pic.twitter.com/za4BqF5Tpy — Everton (@Everton) July 25, 2019

Нині Евертон виступає на стадіоні Гудісон Парк, який побудований ще у 1892 році. Щойно зведуть новий стадіон, Гудісон Парк знесуть.

Раніше Реал представив проект реконструкції Сантьяго Бернабеу.

Фото: Everton

Джерело: Everton