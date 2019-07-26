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Факти / Спорт

З цегли, сталі та скла! Евертон представив проект нового стадіону

Ліверпульський Евертон презентував проект нового суперсучасного стадіону.

Проект стадиона Эвертона

Ліверпульський Евертон представив проект свого новенького стадіону. За дизайн споруди відповідав Ден Мейс – американський архітектор, за кресленнями якого будували Staples Center та новий стадіон Роми (відкриють у 2020 році).

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Вартість нового стадіону складе £500 млн. Планується, що споруда буде виконана з цегли, сталі і скла.

— Новий стадіон побудують на напівзруйнованій пристані Бремлі-Мур в північній частині Ліверпуля, що дозволить поліпшити економіку міста на €1,1 млрд, – зазначили в Евертоні.

Старт будівельних робіт запланований на 2020 рік. За попередніми розрахунками будівництво триватиме до 2023 року. Орієнтовна місткість стадіону – 52 тис. місць.

Нині Евертон виступає на стадіоні Гудісон Парк, який побудований ще у 1892 році. Щойно зведуть новий стадіон, Гудісон Парк знесуть.

Раніше Реал представив проект реконструкції Сантьяго Бернабеу.

Фото: Everton

Джерело: Everton

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