Ліверпульський Евертон презентував проект нового суперсучасного стадіону.
Ліверпульський Евертон представив проект свого новенького стадіону. За дизайн споруди відповідав Ден Мейс – американський архітектор, за кресленнями якого будували Staples Center та новий стадіон Роми (відкриють у 2020 році).
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Вартість нового стадіону складе £500 млн. Планується, що споруда буде виконана з цегли, сталі і скла.
— Новий стадіон побудують на напівзруйнованій пристані Бремлі-Мур в північній частині Ліверпуля, що дозволить поліпшити економіку міста на €1,1 млрд, – зазначили в Евертоні.
Старт будівельних робіт запланований на 2020 рік. За попередніми розрахунками будівництво триватиме до 2023 року. Орієнтовна місткість стадіону – 52 тис. місць.
| “A stunning brick, steel and glass design which takes its inspiration from the buildings nearby.” #EFC
Iconic. pic.twitter.com/za4BqF5Tpy
— Everton (@Everton) July 25, 2019
Нині Евертон виступає на стадіоні Гудісон Парк, який побудований ще у 1892 році. Щойно зведуть новий стадіон, Гудісон Парк знесуть.
Раніше Реал представив проект реконструкції Сантьяго Бернабеу.
Фото: Everton
Джерело: Everton