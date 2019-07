Ліверпульський Евертон представив проект свого новенького стадіону. За дизайн споруди відповідав Ден Мейс – американський архітектор, за кресленнями якого будували Staples Center та новий стадіон Роми (відкриють у 2020 році).

Вартість нового стадіону складе £500 млн. Планується, що споруда буде виконана з цегли, сталі і скла.

Старт будівельних робіт запланований на 2020 рік. За попередніми розрахунками будівництво триватиме до 2023 року. Орієнтовна місткість стадіону – 52 тис. місць.

| “A stunning brick, steel and glass design which takes its inspiration from the buildings nearby.” #EFC

Iconic. pic.twitter.com/za4BqF5Tpy

— Everton (@Everton) July 25, 2019