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Динамо – Шахтер – 2:1: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины 2019

В матче за Суперкубок Украины 2019 сойдутся Динамо и Шахтер. Игра состоится в воскресенье, 28 июля, на стадионе в Одессе.

С начала С конца
Трансляция завершена
23:00 - 28 июля
Конец матча!

Все! Динамо – обладатель Суперкубка Украины 2019!

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22:59 - 28 июля

Тайсон отдал пас на Тете, но Бойко делает сейв.

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22:56 - 28 июля

4 минуты добавил арбитр.

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22:53 - 28 июля
Замена

Дентиньо меняет в игре Алана Патрика.

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22:52 - 28 июля

Марлос пробил рядом со штангой с угла штрафной.

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22:48 - 28 июля
Замена

Гармаш уходит с поля, вместо него в игру вступает Сыдорчук.

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22:47 - 28 июля
ГООООЛ! 2:1

Гармаш падая пробил в дальний угол без шансов для Пятова. 2:1

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22:45 - 28 июля
ГООООЛ! 1:1

Бурда отправил мяч в ворота Пятова!

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22:37 - 28 июля
Желтая карточка

Кадар зарабатывает желтую за игру руками.

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22:37 - 28 июля
Замена

Цитаишвили заменил в игре Вербича.

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