PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Динамо – Шахтер – 2:1: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины 2019
В матче за Суперкубок Украины 2019 сойдутся Динамо и Шахтер. Игра состоится в воскресенье, 28 июля, на стадионе в Одессе.
0 новых сообщений
С начала
С конца
Трансляция завершена
23:00
-
28 июля
Конец матча!
Все! Динамо – обладатель Суперкубка Украины 2019!
22:59
-
28 июля
Тайсон отдал пас на Тете, но Бойко делает сейв.
22:53
-
28 июля
Замена
Дентиньо меняет в игре Алана Патрика.
22:52
-
28 июля
Марлос пробил рядом со штангой с угла штрафной.
22:48
-
28 июля
Замена
Гармаш уходит с поля, вместо него в игру вступает Сыдорчук.
22:47
-
28 июля
ГООООЛ! 2:1
Гармаш падая пробил в дальний угол без шансов для Пятова. 2:1
22:45
-
28 июля
ГООООЛ! 1:1
Бурда отправил мяч в ворота Пятова!
22:37
-
28 июля
Желтая карточка
Кадар зарабатывает желтую за игру руками.
Вверх
Вверх
Следующий материал
22:37
-
28 июля
Замена
Цитаишвили заменил в игре Вербича.