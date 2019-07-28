PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Динамо — Шахтар – 2:1: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 2019
У матчі за Суперкубок України 2019 зійдуться Динамо та Шахтар. Гра відбудеться у неділю, 28 липня, на стадіоні Чорноморець в Одесі.
0 нових повідомлень
З початку
З кінця
Трансляція завершена
23:00
-
28 липня
Кінець матчу
Усе! Динамо – володар Суперкубка України 2019!
22:59
-
28 липня
Тайсон віддав пас на Тете, але Бойко робить сейв.
22:53
-
28 липня
Заміна
Дентіньо змінює в грі Алана Патріка.
22:52
-
28 липня
Марлос пробив поруч зі штангою з кута штрафного.
22:48
-
28 липня
Заміна
Гармаш йде з поля, замість нього в гру вступає Сидорчук.
22:47
-
28 липня
ГООООЛ! 2:1
Гармаш падаючи пробив в дальній кут без шансів для Пятова. 2:1
22:45
-
28 липня
ГООООЛ! 1:1
Бурда відправив м’яч у ворота Пятова!
22:37
-
28 липня
Жовта картка
Кадар заробляє жовту за гру руками.
Вгору
Вгору
Наступний матеріал
22:37
-
28 липня
Заміна
Цитаішвілі замінив у грі Вербича.