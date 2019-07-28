PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Динамо — Шахтар – 2:1: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 2019

У матчі за Суперкубок України 2019 зійдуться Динамо та Шахтар. Гра відбудеться у неділю, 28 липня, на стадіоні Чорноморець в Одесі.

З початку З кінця
Трансляція завершена
23:00 - 28 липня
Кінець матчу

Усе! Динамо – володар Суперкубка України 2019!

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:59 - 28 липня

Тайсон віддав пас на Тете, але Бойко робить сейв.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:56 - 28 липня

4 хвилини додав арбітр.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:53 - 28 липня
Заміна

Дентіньо змінює в грі Алана Патріка.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:52 - 28 липня

Марлос пробив поруч зі штангою з кута штрафного.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:48 - 28 липня
Заміна

Гармаш йде з поля, замість нього в гру вступає Сидорчук.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:47 - 28 липня
ГООООЛ! 2:1

Гармаш падаючи пробив в дальній кут без шансів для Пятова. 2:1

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:45 - 28 липня
ГООООЛ! 1:1

Бурда відправив м’яч у ворота Пятова!

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:37 - 28 липня
Жовта картка

Кадар заробляє жовту за гру руками.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:37 - 28 липня
Заміна

Цитаішвілі замінив у грі Вербича.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12345>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка