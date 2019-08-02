Каталонская Барселона планирует продать хавбека сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

Каталонская Барселона намерена распрощаться с полузащитником сборной Бразилии Фелипе Коутиньо.

Об уходе из клуба футболист договорился с блаугранас еще в конце сезона 2018/19.

Руководство каталонского клуба рассчитывает, что уже в сезоне 2019/20 Коутиньо не будет игроком их команды. За бразильца планируют выручить не менее €100 млн. Но за две недели до старта испанского сезона у каталонцев нет ни одного предложения по трансферу Филиппе.

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Сам 27-летний футболист хотел бы вернуться в АПЛ. Трансферное окно в Англии закрывается 8 августа, и ни один топ-клуб АПЛ серьезно не заинтересован бразильцем.

Напомним, Коутиньо стал самым дорогим приобретением каталонской Барселоны в истории.