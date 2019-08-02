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Факти / Спорт

Барселона хоче продати футболіста за €100 млн, але не може знайти покупця

Каталонська Барселона планує продати хавбека збірної Бразилії Філіппе Коутіньйо.

Филиппе Коутиньо

Каталонська Барселона має намір розпрощатися з півзахисником збірної Бразилії Феліппе Коутіньйо.

Про відхід з клубу футболіст домовився з блаугранас ще наприкінці сезону 2018/19.

Керівництво каталонського клубу розраховує, що вже у сезоні 2019/20 Коутіньйо не буде гравцем їх команди. За бразильця планують виручити щонайменше €100 млн. Але за два тижні до старту іспанського сезону у каталонців немає жодної пропозиції щодо трансферу Філіппе.

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Сам 27-річний футболіст хотів би повернутися до АПЛ. Трансферне вікно в Англії закривається 8 серпня, і жоден топ-клуб АПЛ серйозно не зацікавлений бразильцем.

Нагадаємо, Коутіньйо став найдорожчим придбанням каталонської Барселони в історії.

Джерело: Marca

Фото: Dreamstime

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