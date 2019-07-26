Полузащитник Арсенала Месут Озил пошутил над болельщиком Тоттенхэма в социальных сетях.

После матча Тоттенхэма с Ювентусом в рамках International Champions Cup болельщик шпор подписал командное фото своей любимой команды следующим образом: Подождите, почему на нашем клубном фото Озил?

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Дело в том, что слева на снимке виднеется пустое пространство, так как кто-то из игроков стал в не в том месте. Таким образом болельщик намекнул, что Месут часто “растворяется” на поле в важных матчах.

Wait why tf was Ozil in our team photo??? pic.twitter.com/KfNLgzJ0GB — Axel(@ftblaxel) July 21, 2019

На этот пост через несколько дней ответил сам немец:

— Если присмотреться, то там можно увидеть ваши трофеи, – с иронией ответил Озил.

If you look closely … you can see your trophy cabinet #YaGunnersYa https://t.co/e5YCn1doDt — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 25, 2019

Свой последний трофей Тоттенхэм »выиграл в 2008 году – тогда шпоры в финале Кубка английской Лиги преодолели Челси. Всего на счету шпор два титула чемпионов Англии.

Напомним, Месут Озил и его партнер по Арсеналу Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению грабителей в северном районе Лондона.