После матча Тоттенхэма с Ювентусом в рамках International Champions Cup болельщик шпор подписал командное фото своей любимой команды следующим образом: Подождите, почему на нашем клубном фото Озил?

Дело в том, что слева на снимке виднеется пустое пространство, так как кто-то из игроков стал в не в том месте. Таким образом болельщик намекнул, что Месут часто “растворяется” на поле в важных матчах.

Wait why tf was Ozil in our team photo??? pic.twitter.com/KfNLgzJ0GB

На этот пост через несколько дней ответил сам немец:

If you look closely … you can see your trophy cabinet #YaGunnersYa https://t.co/e5YCn1doDt

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 25, 2019