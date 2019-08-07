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Факти / Спорт

Стало відомо, фанати яких клубів найкраще займаються сексом

Британська філія компанії LELO провела опитування щодо статевого життя футбольних вболівальників клубів англійської Прем’єр-ліги.

Секс

Британська філія компанії LELO, яка виробляє секс-іграшки та БДСМ-аксесуари, провела опитування про статеве життя футбольних вболівальників.

Фахівці опитали понад 4 тис. фанатів і попросили їх оцінити якість занять сексом і ступінь задоволеності партнерів.

— Ми хочемо, аби люди перенесли в спальню ту пристрасть та відданість, якою наділяють футбол. Наше дослідження показує величезні відмінності між якістю сексу у фанатів всіх команд Прем’єр-ліги, – заявила секс-експерт Кеті Мойл.

Згідно з опитуванням, лідером рейтингу стали прихильники лондонського Тоттенгема. 71% опитаних фанів шпор заявили, що їх партнер досягає оргазму при кожному спільному статевому акті.

 

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Допис, поширений Tottenham Hotspur (@spursofficial)

Вболівальники Челсі, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті отримали оцінку 6,22 з 10-ти – стільки партнерів доходять до кульмінації при статевому акті з фанами цих трьох топ-клубів.

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Найгірше справи йдуть у фанатів Брайтона. Вболівальники цього клубу досягають оргазму лише 4,6 рази з 10-ти. Однак 87% фанатів чайок заявили, що займаються коханням мінімум раз на тиждень.

Найменш сексуально активними виявилися вболівальники Вест Гем Юнайтед, а 19% з них заявили, що є незайманими.

Раніше зірка Тоттенгема Деле Аллі напився та втратив свідомість під час відпочинку у Греції.

Джерело: Mirror

Фото: Pexels

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