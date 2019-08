Лидера римского Лацио Фабрицио Пискителли застрелили в одном из парков Рима.

Убийца выстрелил в голову фанату и попал чуть выше левого уха. Несколько свидетелей видели человека в маске, который выбегал из парка. Сейчас полиция оградила территорию парка, на месте работают специалисты.

Leader of the #Lazio Ultras #FabrizioPiscitelli shot dead in #Rome pic.twitter.com/B9kSQYCSlb

— Ruptly (@Ruptly) August 8, 2019