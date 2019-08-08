Лидера ультрас Лацио Фабрицио Пискителли застрелили в одном из римских парков.
Лидера римского Лацио Фабрицио Пискителли застрелили в одном из парков Рима.
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Убийца выстрелил в голову фанату и попал чуть выше левого уха. Несколько свидетелей видели человека в маске, который выбегал из парка. Сейчас полиция оградила территорию парка, на месте работают специалисты.
Leader of the #Lazio Ultras #FabrizioPiscitelli shot dead in #Rome pic.twitter.com/B9kSQYCSlb
— Ruptly (@Ruptly) August 8, 2019
Пискителли был связан с торговлей наркотиками. Скорее всего, в парке у него была назначена встреча с клиентом.
Ранее боец ММА умер после нокаута от передозировки наркотиков.