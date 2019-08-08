Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в эффектной фотосессии для глянца.

Американская теннисистка Серена Уильямс стала героиней сентябрьского номера американского журнала Essence, который ориентирован на афроамериканских женщин.

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Для фотосессии лицо 37-летней спортсменки в африканском стиле расписал бруклинский художник нигерийского происхождения Лаолу Сенбанджо.

— Я счастлива, потому что занимаюсь тем, о чем всегда мечтала. Я хотела всего достигать сама. Когда ты вкладываешь в себя, это помогает стать увереннее. И тогда ты точно знаешь, независимо от получится у тебя или нет, ты сделаешь все, на что способен, – заявила Серена.

В номере теннисистка расскажет о том, как восстановиться после беременности, инвестициях и запуска новой линии одежды под названием SERENA, которую она представит на неделе моды в Нью-Йорке.

Сентябрьский номер Essence поступит в продажу в США 16 августа.

Ранее Уильямс снялась в фотосессии для августовского номера глянца о моде Harper’s Bazaar.

Источник: Essence

Фото: Essence