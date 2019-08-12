Серфингистка из Австралии сняла фильм о катании на доске голышом (+18)
Австралийская серфингистка Фелисити Палматье представила тизер к фильму о катании на серфинге голышом.
Австралийская серфингистка из города Перт Фелисити Палматье поклонница серфинга и является профессиональной серфингисткой. Девушка все свободное время проводит на доске и делится видеороликами своего хобби в YouTube.
26-летняя Фелисити несколько месяцев назад представила тизер фильма о катании на доске голышом. Известно, что это будет короткий фильм на 4 минуты с использованием трека No Place австралийской группы Rufus Du Sol.
В Instagram у Фелисити солидная армия поклонников – 184 тыс. подписчиков, которых она постоянно радует своими фото.
Серфингистка из Австралии сняла фильм о катании на доске голышом (+18) / 11 фотографий