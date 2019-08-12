Австралийская серфингистка Фелисити Палматье представила тизер к фильму о катании на серфинге голышом.

Австралийская серфингистка из города Перт Фелисити Палматье поклонница серфинга и является профессиональной серфингисткой. Девушка все свободное время проводит на доске и делится видеороликами своего хобби в YouTube.

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26-летняя Фелисити несколько месяцев назад представила тизер фильма о катании на доске голышом. Известно, что это будет короткий фильм на 4 минуты с использованием трека No Place австралийской группы Rufus Du Sol.

В Instagram у Фелисити солидная армия поклонников – 184 тыс. подписчиков, которых она постоянно радует своими фото.











































Серфингистка из Австралии сняла фильм о катании на доске голышом (+18) / 11 фотографий

К слову, наставник Ливерпуля Юрген Клопп пригласил серфингиста для работы с футболистами основной команды.

Фото: Felicity Palmateer