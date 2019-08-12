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Факти / Спорт

Серфінгістка з Австралії зняла фільм про катання на дошці голяка (+18)

Австралійська серфінгістка Фелісіті Палматьє презентувала тизер до фільму про катання на серфінгу голяка.

Фелисити Палматье

Австралійська серфінгістка з міста Перт Фелісіті Палматьє прихильниця серфінгу та є професійною серфінгісткою. Дівчина весь вільний час проводить на дошці і ділиться відеороликами свого хоббі у YouTube.

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26-річна Фелісіті кілька місяців тому презентувала тизер фільму про катання на дошці голяка. Відомо, що це буде короткий фільм на 4 хвилини з використанням треку No Place австралійського гурту Rufus Du Sol.

В Instagram у Фелісіті солідна армія прихильників – 184 тис. підписників, яких вона постійно радує своїми фото.

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Серфінгістка з Австралії зняла фільм про катання на дошці голяка (+18) / 11 фотографий

До речі, наставник Ліверпуля Юрген Клопп запросив серфінгіста для роботи з футболістами основної команди.

ФотоFelicity Palmateer

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