Американський футболіст Шей Вертс міг надовго сісти за ґрати за перевезення наркотиків.

Прокурори у штаті Південна Кароліна зняли усі обвинувачення у справі про зберігання наркотиків з квотербека Джорджії Шея Вертса.

Вертс їхав провідати свою бабусю, але перевищив швидкість і його зупинили полісмени. Поліція виявила на капоті його машини та кофті білу суміш, яка виявилася підозріло схожою на кокаїн. Вертс намагався довести поліцейським, що це пташиний послід, однак ті не повірили.

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Експрес-тест двічі показав наявність у суміші наркотиків, після чого спортсмену зачитали його права. Поки Вертс чекав результатів тесту, його відсторонили від двох тренувань з командою.

Через кілька днів з Шея зняли всі обвинувачення. Лабораторна експертиза підтвердила слова футболіста — і на капоті, і на кофті гравця дійсно був пташиний послід. Однак футболісту доведеться сплатити штраф за перевищення швидкості.

Раніше легкоатлетку з Нідерландів затримали з 50 кг метамфетаміну та екстазі.

Джерело: WAFB

Фото: Shai Wertss