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Факты / Спорт

Британского легкоатлета поймали на кокаине

В пробе британского легкоатлета Люка Трэйнора обнаружили кокаин.

Кокаин

26-летний британский легкоатлет Люк Трейнор был уличен в употреблении кокаина Британским антидопинговым агентством (UKAD). Кокаин обнаружили в его пробе.

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По словам самого Трейнора, это нарушение не было связано с его желанием повлиять на свои результаты.

—Я сделал нетипичную для меня и невероятно глупую ошибку. Скорее всего, я сам разрушил свою карьеру одним бессмысленным поступком, — заявил британец.

Также Трейнор заявил, что готов сотрудничать с допинговыми органами и принять любое наказание по делу.

Напомним, WADA открыла 43 дела против российских спортсменов.

Источник: The Sun

Фото: Dreamstime

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