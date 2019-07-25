В пробе британского легкоатлета Люка Трэйнора обнаружили кокаин.
26-летний британский легкоатлет Люк Трейнор был уличен в употреблении кокаина Британским антидопинговым агентством (UKAD). Кокаин обнаружили в его пробе.
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По словам самого Трейнора, это нарушение не было связано с его желанием повлиять на свои результаты.
—Я сделал нетипичную для меня и невероятно глупую ошибку. Скорее всего, я сам разрушил свою карьеру одним бессмысленным поступком, — заявил британец.
Также Трейнор заявил, что готов сотрудничать с допинговыми органами и принять любое наказание по делу.
Напомним, WADA открыла 43 дела против российских спортсменов.
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