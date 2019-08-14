Киевское Динамо определилось с кандидатурой на пост главного тренера команды.

Бывший наставник мюнхенской Баварии и сборной Швейцарии Оттмар Хитцфельд может возглавить киевское Динамо.

По информации Facebook-страницы Записки Динамовца, генеральный директор киевского клуба Резо Чохонелидзе уже вылетел на переговоры с 70-летним специалистом.

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Последним местом работы была сборная Швейцарии, в которой он работал с 2008 по 2014 год. До этого специалист с 1998 по 2004 и с 2007 по 2008 возглавлял мюнхенскую Баварию, с которой выиграл Лигу чемпионов и дортмундскую Боруссию, которую в сезоне 1996/97 тоже привел к победе в ЛЧ.

Напомним, Динамо прекратило сотрудничество с белорусским специалистом Александром Хацкевичем.

Источник: Записки Динамовца – Журнал бело-синих