Київське Динамо визначилося з кандидатурою на пост головного тренера команди.
Колишній наставник мюнхенської Баварії та збірної Швейцарії Оттмар Хітцфельд може очолити київське Динамо.
За інформацією Facebook-сторінки Записки Динамівця, генеральний директор київського клубу Резо Чохонелідзе вже вилетів на переговори з 70-річним спеціалістом.
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Останнім місцем роботи була збірна Швейцарії, в якій він працював з 2008 по 2014 рік. До цього фахівець з 1998 по 2004 і з 2007 по 2008 очолював мюнхенську Баварію, з якою виграв Лігу чемпіонів та дортмундську Боруссію, яку у сезоні 1996/97 теж привів до перемоги в ЛЧ.
Нагадаємо, Динамо припинило співпрацю з білоруським спеціалістом Олександром Хацкевичем.
Джерело: Записки Динамовца – Журнал бело-синих
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