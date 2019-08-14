Київське Динамо визначилося з кандидатурою на пост головного тренера команди.

Колишній наставник мюнхенської Баварії та збірної Швейцарії Оттмар Хітцфельд може очолити київське Динамо.

За інформацією Facebook-сторінки Записки Динамівця, генеральний директор київського клубу Резо Чохонелідзе вже вилетів на переговори з 70-річним спеціалістом.

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Останнім місцем роботи була збірна Швейцарії, в якій він працював з 2008 по 2014 рік. До цього фахівець з 1998 по 2004 і з 2007 по 2008 очолював мюнхенську Баварію, з якою виграв Лігу чемпіонів та дортмундську Боруссію, яку у сезоні 1996/97 теж привів до перемоги в ЛЧ.

Нагадаємо, Динамо припинило співпрацю з білоруським спеціалістом Олександром Хацкевичем.

Джерело: Записки Динамовца – Журнал бело-синих