Организаторы US Open объявили о начале регистрации болельщиков для получения пропусков на турнир. Регистрация дает возможность принять участие в розыгрыше главного приза – билет на мужской полуфинал 2019 и фото на корте. Утешительным призом организаторы назвали билет на женский полуфинал US Open.

Теннисная общественность, в частности Джуди Маррей, Мартина Навратилова, Кирстен Флипкенс и Ренни Стаббс, обвинила US Open в сексизме.

В итоге организаторы опубликовали заявление с извинениями.

— При описании призов, входящих в Ultimate US Open Experience, мы нечаянно и неудачно противопоставили мужской и женский полуфиналы. Главный приз включал пропуск в ресторан, атрибутику US Open, а также билеты на мужской полуфинал и фото на корте. Те, кто его не выиграл, имели право выиграть билеты на ряд других сессий, включая женские полуфиналы. US Open гордится своей давней традиции гендерного равенства, и мы приносим искренние извинения, – говорится в заявлении.

Official statement from the USTA regarding the Ultimate US Open Experience. pic.twitter.com/mwQUd62KFI

— US Open Tennis (@usopen) August 14, 2019