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Факты / Спорт

Организаторы US Open обвинили в сексизме

US Open обвинили в сексизме, после чего организаторы турнира опубликовали заявление с извинениями.

US Open

Организаторы US Open объявили о начале регистрации болельщиков для получения пропусков на турнир. Регистрация дает возможность принять участие в розыгрыше главного приза – билет на мужской полуфинал 2019 и фото на корте. Утешительным призом организаторы назвали билет на женский полуфинал US Open.

Теннисная общественность, в частности Джуди Маррей, Мартина Навратилова, Кирстен Флипкенс и Ренни Стаббс, обвинила US Open в сексизме.

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В итоге организаторы опубликовали заявление с извинениями.

— При описании призов, входящих в Ultimate US Open Experience, мы нечаянно и неудачно противопоставили мужской и женский полуфиналы. Главный приз включал пропуск в ресторан, атрибутику US Open, а также билеты на мужской полуфинал и фото на корте. Те, кто его не выиграл, имели право выиграть билеты на ряд других сессий, включая женские полуфиналы. US Open гордится своей давней традиции гендерного равенства, и мы приносим искренние извинения, – говорится в заявлении.

В этом году US Open стартует в Нью-Йорке 26 августа и продлится до 8 сентября.

Напомним, в прошлом году теннисистка Ализе Корне разделась на корте US Open и заработала штраф.

Фото: Dreamstime

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