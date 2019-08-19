Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович показав, як би він виглядав у культовому серіалі.
Зірка американського Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович опублікував у соцмережах знімок, на якому він зображений як герой культового мультсеріалу Сімпсони.
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На картинці Златан стоїть поруч з Гомером та Бартом Сімпсонами. Всі персонажі одягнені в екіпірування Гелаксі.
— Підсилення для Лос-Анджелес Гелаксі, – підписав фото Ібрагімович.
Раніше Факти ICTV писали, що Ібрагімович під час матчу американської Вищої ліги зламав вилицю супернику.
Фото: Zlatan Ibrahimović
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