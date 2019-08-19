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Факти / Спорт

Ібрагімович став героєм мультсеріалу Сімпсони

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович показав, як би він виглядав у культовому серіалі.

Златан Ибрагимович

Зірка американського Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович опублікував у соцмережах знімок, на якому він зображений як герой культового мультсеріалу Сімпсони.

Читайте: Модріч з Гомером та Іско з собаками. Футболістів перетворили в героїв Сімпсонів

На картинці Златан стоїть поруч з Гомером та Бартом Сімпсонами. Всі персонажі одягнені в екіпірування Гелаксі.

— Підсилення для Лос-Анджелес Гелаксі, – підписав фото Ібрагімович.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Раніше Факти ICTV писали, що Ібрагімович під час матчу американської Вищої ліги зламав вилицю супернику.

ФотоZlatan Ibrahimović

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