Ван Дейк, Роналду и Месси номинированы на премию лучшего футболиста года по версии УЕФА.

УЕФА объявил тройку номинантов на звание лучшего игрока года.

В шорт-лист из трех игроков вошли форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк и нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси.

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28-летний Ван Дейк может стать первым защитником, который удостоится премии лучшему игроку года по версии УЕФА. В прошлом сезоне голландец выиграл Лигу чемпионов с Ливерпулем, а также получил звание игрока года по версии PFA.

Победителя объявят 29 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 в Монако.

Ранее все три футболиста были номинированы на премию лучшего футболиста года по версии ФИФА.