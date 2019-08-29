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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: склади кошиків

Стали відомі всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Кубок Лиги чемпионов

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20 відбудеться 29 серпня, о 19.00, у Монако. Напередодні стали відомі всі 32 учасника поточного розіграшу, три останні вакантні місця посіли Аякс (Нідерланди), Брюгге (Бельгія) та Славія Прага (Чехія).

Україну на цій стадії змагань представить чинний чемпіон УПЛ – донецький Шахтар, який потрапив у другий кошик з чотирьох.

За регламентом змагань на цій стадії не можуть зустрітися команди з однієї національної асоціації. Також розведуть клуби з України та РФ.

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Результати жеребкування Ліги чемпіонів також застосовуються для визначення складу груп шляху Ліги чемпіонів в Юнацькій Лізі УЄФА.

Перший кошик Другий кошик
Ліверпуль (Англія) Реал Мадрид (Іспанія)
Челсі (Англія) Атлетіко Мадрид (Іспанія)
Манчестер Сіті (Англія) Наполі (Італія)
Барселона (Іспанія) Боруссія (Німеччина)
Баварія (Німеччина) Шахтар (Україна)
ПСЖ (Франція) Тоттенгем (Англія)
Ювентус (Італія) Бенфіка (Португалія)
Зеніт (Росія) Аякс (Нідерланди)

 

Третій кошик Четвертий кошик
Ліон (Франція) Локомотив (Росія)
Байєр (Німеччина) Генк (Бельгія)
Зальцбург (Австрія) Галатасарай (Туреччина)
Валенсія (Іспанія) Црвена Звєзда (Сербія)
Олімпіакос (Греція) РБ Лепциг (Німеччина)
Динамо Загреб (Хорватія) Лілль (Франція)
Інтер (Італія) Аталанта (Італія)
Брюгге (Бельгія) Славія Прага (Чехія)

Груповий етап стартує 17 вересня. Фінальний матч ЛЧ відбудеться у Стамбулі 30 травня.

Також під час церемонії жеребкування групового етапу ЛЧ УЄФА назве найкращого гравця за підсумками сезону-2018/19.

Фото: Dreamstime

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