Стали відомі всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2019/20.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20 відбудеться 29 серпня, о 19.00, у Монако. Напередодні стали відомі всі 32 учасника поточного розіграшу, три останні вакантні місця посіли Аякс (Нідерланди), Брюгге (Бельгія) та Славія Прага (Чехія).
Україну на цій стадії змагань представить чинний чемпіон УПЛ – донецький Шахтар, який потрапив у другий кошик з чотирьох.
За регламентом змагань на цій стадії не можуть зустрітися команди з однієї національної асоціації. Також розведуть клуби з України та РФ.
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Результати жеребкування Ліги чемпіонів також застосовуються для визначення складу груп шляху Ліги чемпіонів в Юнацькій Лізі УЄФА.
Груповий етап стартує 17 вересня. Фінальний матч ЛЧ відбудеться у Стамбулі 30 травня.
Також під час церемонії жеребкування групового етапу ЛЧ УЄФА назве найкращого гравця за підсумками сезону-2018/19.