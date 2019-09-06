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Нурмагомедов зважувався оголеним перед боєм з Порье

Російський боєць та чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов проводив процедуру зважувавання оголеним перед боєм з американцем Дастіном Порьє.

Хабиб Нурмагомедов

Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов вклався в ліміт легкої ваги і зможе вийти в октагон проти американця Дастіна Порьє 7 вересня на UFC 242.

Обидва бійці показали однакову вагу – 70,3 кг.

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Для того, щоб вкластися у встановлену норму, російський боєць зняв з себе весь одяг. На ваги він вставав повністю оголеним. Такою ж була процедура зважування Хабіба у 2013 році перед боєм з Петом Хіллі.

 

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Допис, поширений UFC Russia (@ufcrussia)

Дастін Порьє та Хабіб Нурмагомедов зустрінуться в октагоні 7 вересня. Бій відбудеться в Абу-Дабі в рамках турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату – UFC 242.

Нагадаємо, Хабіб відбував 9-місячну дискваліфікацію за бійку після поєдинку проти ірландця Конора МакГрегора.

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