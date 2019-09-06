Російський боєць та чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов проводив процедуру зважувавання оголеним перед боєм з американцем Дастіном Порьє.

Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов вклався в ліміт легкої ваги і зможе вийти в октагон проти американця Дастіна Порьє 7 вересня на UFC 242.

Обидва бійці показали однакову вагу – 70,3 кг.

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Для того, щоб вкластися у встановлену норму, російський боєць зняв з себе весь одяг. На ваги він вставав повністю оголеним. Такою ж була процедура зважування Хабіба у 2013 році перед боєм з Петом Хіллі.

The Eagle @TeamKhabib lands at 155 pounds to make it official #UFC242 pic.twitter.com/U9OdCBVQ9p — ESPN MMA (@espnmma) September 6, 2019

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений UFC Russia (@ufcrussia) 5 Вер 2019 р. о 10:32 PDT

Дастін Порьє та Хабіб Нурмагомедов зустрінуться в октагоні 7 вересня. Бій відбудеться в Абу-Дабі в рамках турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату – UFC 242.

Нагадаємо, Хабіб відбував 9-місячну дискваліфікацію за бійку після поєдинку проти ірландця Конора МакГрегора.