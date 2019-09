Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов вклався в ліміт легкої ваги і зможе вийти в октагон проти американця Дастіна Порьє 7 вересня на UFC 242.

Обидва бійці показали однакову вагу – 70,3 кг.

Читайте: Хабіб Нурмагомедов поборовся з ведмедем

Для того, щоб вкластися у встановлену норму, російський боєць зняв з себе весь одяг. На ваги він вставав повністю оголеним. Такою ж була процедура зважування Хабіба у 2013 році перед боєм з Петом Хіллі.

The Eagle @TeamKhabib lands at 155 pounds to make it official #UFC242 pic.twitter.com/U9OdCBVQ9p

— ESPN MMA (@espnmma) September 6, 2019