Состоялись матчи шестого тура квалификации на Евро-2020 по футболу в группах С, E, G и I.

В квинтете С сборная Германии на выезде нанесла первое поражение Северной Ирландии.

Счет в матче открыл Хальстенберг в начале второго тайма, а уже в компенсированное время Гнабри удвоил преимущество гостей. В итоге 2:0 в пользу подопечных Йоахима Лева. Сейчас обе сборные имеют в своем активе по 12 очков.

Видеообзор матча Северная Ирландия — Германия – 0:2

Эстония дома разгромно уступила одному из фаворитов группы С сборной Нидерландов – 0:4.

Дублем в матче отметился Бабел, еще по голу забили Депай и Вейналдум. Проведя пять матчей эстонцы пока не сумели набрать ни одного очка, у нидерландцев после четырех матчей – 9 пунктов.

В квинтете Е Венгрия уступив дома Словакии позволила подопечным Павла Гапала подняться на вторую строчку своей группы.

Счет в матче в первом тайме открыл Мак, но после перерыва Шобослай восстановил равновесие. На 56-й минуте Боженик снова вывел словаков вперед.

Видеообзор матча Венгрия — Словакия – 1:2

Хорватия сенсационно на выезде разошлась миром со сборной Азербайджана – 1:1.

Счет в матче с пенальти открыл Лука Модрич с пенальти на 11-й минуте. Во втором тайме Халилзада восстановил паритет в игре.

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В секстете G Польша и Австрия не смогли определить сильнейшего и отличиться голами во встрече. Австрийцы больше владели мячом и нанесли 21 удар по воротам хозяев, однако достичь цели так и не смогли.

Видеообзор матча Польша – Австрия – 0:0

Не может взять хотя бы одно очко пока Латвия, которая снова потерпела поражение, на этот раз от сборной Северной Македонии.

Счет в матче открыл Пандев на 14-й минуте, а еще через 3 минуты Барди увеличил преимущество гостей.

Видеообзор матча Латвия — Северная Македония – 0:2

Третью победу в отборе к Евро получила Словения, которая дома со счетом 3:2 обыграла сборную Израиля.

Дублем в матче отметился Беньямин Вербич, еще один гол словенцев забил Безяк. В Израиле отличились Натхо и Зехави.

Видеообзор матча Словения — Израиль – 3:2

В секстете I абсолютный фаворит Бельгия после разгрома Сан-Марино не оставила живого места на Шотландии, разгромив соперника со счетом 4:0.

Голами в матче отличились Вермален, Алдервейрелд и Де Брюйне, который положил дубль.

Видеообзор матча Шотландия — Бельгия – 0:4

Сборная Казахстана на выезде минимально уступила сборной России – 1:0. Единственный гол во встрече забил натурализованный бразилец Марио Фернандес.

Видеообзор матча Россия — Казахстан – 1:0

Сборная Кипра покуражилась на выезде в матче против Сан-Марино, разгромив соперника со счетом 4:0.

Дубль на счету Кусулоса, еще по разу взятия ворот праздновали Папоулис и Артиматас.

Видеообзор матча Сан-Марино — Кипр – 0:4

10 сентября матче шестого тура сыграют в группах A, B и H.