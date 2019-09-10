Відбулися матчі шостого туру кваліфікації на Євро-2020 з футболу у групах С, E, G та I.

У квінтеті С збірна Німеччини на виїзді завдала першої поразки Північній Ірландії.

Рахунок у матчі відкрив Хальстенберг на початку другого тайму, а вже у компенсований час Гнабрі подвоїв перевагу гостей. У підсумку 2:0 на користь підопічних Йоахіма Льова. Нині обидві збірні мають у своєму активі по 12 очок.

Відеоогляд матчу Північна Ірландія – Німеччина – 0:2

Естонія вдома розгромно поступилася одному з фаворитів групи С збірній Нідерландів – 0:4.

Дублем у матчі відзначився Бабел, ще по голу забили Депай та Вейналдум. Провівши п’ять матчів естонці поки не зуміли набрати жодного очка, у нідерландців після чотирьох матчів – 9 пунктів.

У квінтеті Е Угорщина поступившись вдома Словаччині дозволила підопічним Павела Гапала піднятися на другу сходинку своєї групи.

Рахунок у матчі у першому таймі відкрив Мак, але по перерві Шобослай відновив рівновагу. На 56-й хвилині Боженік знову вивів словаків вперед.

Відеоогляд матчу Угорщина – Словаччина – 1:2

Хорватія сенсаційно на виїзді розійшлася миром зі збірною Азербайджану.

Рахунок у матчі з пенальті відкрив Лука Модріч з пенальті на 11-й хвилині. У другому таймі Халілзада відновив паритет у грі.

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У секстеті G Польща та Австрія не змогли визначити сильнішого та відзначитися голами у зустрічі. Австрійці більше володіли м’ячем та завдали 21 удар по воротах господарів, однак досягнути мети так і не змогли.

Відеоогляд матчу Польща – Австрія – 0:0

Не може взяти бодай одне очко поки Латвія, яка знову зазнала поразки, на цей раз від збірної Північної Македонії.

Рахунок у матчі відкрив Пандєв на 14-й хвилині, а ще через 3 хвилини Барді збільшив перевагу гостей.

Відеоогляд матчу Латвія – Північна Македонія – 0:2

Третю перемогу у відборі до Євро здобула Словенія, яка вдома з рахунком 3:2 обіграла збірну Ізраїлю.

Дублем у матчі відзначився Беньямін Вербіч, ще один гол за словенців забив Безяк. В Ізраїля відзначилися Натхо та Зехаві.

Відеоогляд матчу Словенія – Ізраїль – 3:2

У секстеті I абсолютний фаворит Бельгія після розгрому Сан-Марино не залишила живого місця на Шотландії, розтрощивши суперників з рахунком 4:0.

Голами у матчі відзначилися Вермален, Алдервейрелд та Де Брюйне, який поклав дубль.

Відеоогляд матчу Шотландія – Бельгія – 0:4

Збірна Казахстану на виїзді мінімально поступилася збірній Росії – 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив натуралізований бразилець Маріо Фернандес.

Відеоогляд матчу Росія – Казахстан — 1:0

Збірна Кіпру покуражилася на виїзді у матчі проти Сан-Марино, розгромивши суперника з рахунком 4:0.

Дубль на рахунку Кусулоса, ще по разу взяття воріт святкували Папоуліс та Артіматас.

Відеоогляд матчу Сан-Марино – Кіпр — 0:4

10 вересня матчі шостого туру зіграють у групах A, B та H.