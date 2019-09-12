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Факты / Спорт

Стало известно, когда Постол встретится с Рамиресом

Бой украинца Виктора Постол с чемпионом по версии WBC и WBO Хосе Рамиресом может состоятся 1 февраля 2020 года.

Хосе Рамирес и Боб Арум

Украинец Виктор Постол, который является обязательным претендентом на пояс WBC в суперлегком весе, может встретиться с чемпионом WBC и WBO мексиканцем Хосе Рамиресом 1 февраля 2020.

Промоутер мексиканца Боб Арум заявил, что они планируют организовать бой Рамиреса и Постола за неделю до Супербоула.

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Также Арум добавил, что в случае успешной защиты поясов Рамиресом они планируют организовать бой мексиканца с победителем финала WBSS между Джошем Тейлором и Реджисом Прогрейсом.

Изначально планировалось, что бой Постол – Рамирес пройдет 30 ноября на арене Banc of California в Лос-Анджелесе, однако мексиканцу в августе сделали операцию на руке и бой отложили.

Напомним, дебют Александра Усика в супертяжелом весе состоится против нидерландца Тайрона Спонга.

Фото: Boxing Scene

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