Донецкий Шахтер обыграл луганскую Зарю со счетом 4:3 в седьмом туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.
На харьковском стадионе Металлист Шахтер (Донецк) одержал волевую победу над Зарей (Луганск) в чемпионате УПЛ – счет 4:3.
Это уже седьмая подряд победа Шахтера в Премьер-лиге на старте сезона.
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Кто забил мячи:
Шахтер – Тайсон (42 минута), Марлос (54) и Жуниор Мораес (60, 89);
Заря – Владлен Юрченко (10), Владислав Кочергин (35) и Богдан Леднев (86).
В среду, 18 сентября, горняков ждет матч Лиги чемпионов – Шахтер будет принимать в Харькове английский Манчестер Сити.
Напомним, в начале сентября вингер Шальке Евгений Коноплянка стал футболистом Шахтера.
Источник: ФК Шахтар
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