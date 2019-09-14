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Факты / Спорт

Шахтер победил Зарю в седьмом туре УПЛ – счет 4:3

Донецкий Шахтер обыграл луганскую Зарю со счетом 4:3 в седьмом туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Шахтар переміг Зорю у сьомому турі УПЛ – рахунок 4:3

На харьковском стадионе Металлист Шахтер (Донецк) одержал волевую победу над Зарей (Луганск) в чемпионате УПЛ – счет 4:3.

Это уже седьмая подряд победа Шахтера в Премьер-лиге на старте сезона.

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Кто забил мячи:

Шахтер – Тайсон (42 минута), Марлос (54) и Жуниор Мораес (60, 89);

Заря – Владлен Юрченко (10), Владислав Кочергин (35) и Богдан Леднев (86).

В среду, 18 сентября, горняков ждет матч Лиги чемпионов – Шахтер будет принимать в Харькове английский Манчестер Сити.

Напомним, в начале сентября вингер Шальке Евгений Коноплянка стал футболистом Шахтера.

Источник: ФК Шахтар

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