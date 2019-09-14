Донецький Шахтар обіграв луганську Зорю з рахунком 4:3 у сьомому турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги.

На харківському стадіоні Металіст Шахтар (Донецьк) здобув вольову перемогу над Зорею (Луганськ) у чемпіонаті УПЛ – рахунок 4:3.

Це вже сьома поспіль перемога Шахтаря у Прем’єр-лізі на старті сезону.

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Хто забив м’ячі:

Шахтар – Тайсон (42 хвилина), Марлос (54) і Жуніор Мораес (60, 89);

Зоря – Владлен Юрченко (10), Владислав Кочергін (35) та Богдан Лєднєв (86).

У середу, 18 вересня, гірників чекає матч Ліги чемпіонів – Шахтар прийматиме у Харкові англійський Манчестер Сіті.

Нагадаємо, на початку вересня вінгер Шальке Євген Коноплянка став футболістом Шахтаря.

Джерело: ФК Шахтар