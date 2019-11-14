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Факты / Спорт

Украина вырвала победу в Эстонии в компенсированное время

Национальная сборная Украины по футболу минимально победила команду Эстонии в товарищеском матче.

Украина вырвала победу в Эстонии в компенсированное время

Украина – Эстония – 1: 0

Украина: Лунин – Болбат, Пластун, Матвиенко, Соболь – Сидорчук, Коваленко, Шахов, – Цыганков, Ярмоленко, Беседин.

Эстония: Игонен – Камс, Баранов, Кууск, Пикк – Кяйт – Лийвак, Айнсалу, Мел, Пури – Аниер

Поединок проходил в Запорожье на Славутич-Арене. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выставил на матч не основной состав, а дал возможность проявить себя тем футболистам, которые мало играют в составе сборной.

Сине-желтые доминировали на протяжении матча, но не могли забить в ворота эстонцев. Победу Украине уже в компенсированное время ударом со штрафного принес полузащитник Роман Безус.

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17 ноября сборная Украины сыграет последний матч отбора на Евро-2020 – на выезде против Сербии.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию товарищеского матча Украина – Эстония.

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