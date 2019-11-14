Національна збірна України з футболу мінімально перемогла команду Естонію у товариському матчі.

Україна – Естонія – 1:0

Україна: Лунін – Болбат, Пластун, Матвієнко, Соболь – Сидорчук, Коваленко, Шахов, – Циганков, Ярмоленко, Бєсєдін.

Естонія: Ігонен – Камс, Баранов, Кууск, Пікк – Кяйт – Лійвак, Айнсалу, Крейда, Пурі – Анієр

Поєдинок відбувався у Запоріжжі на Славутич-Арені. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко виставив на матч не основний склад, а дав можливість проявити себе тим футболістам, які мало грають у складі збірної.

Синьо-жовті домінували упродовж матчу, але не могли забити у ворота естонців. Перемогу Україні вже у компенсований час ударом зі штрафного приніс півзахисник Роман Безус.

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17 листопада збірна України зіграє останній матч відбору на Євро-2020 — на виїзді проти Сербії.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію товариського матчу Україна – Естонія.