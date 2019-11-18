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Факты / Спорт

Циципас победил на Итоговом турнире ATP

Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP в Лондоне.

Стефанос Циципас выиграл Итоговый турнир ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас встречался в финале Итогового турнира ATP с австрийцем Домиником Тимом.

Матч, который прошел в Лондоне, длился 2 часа и 37 минут и завершился победой Циципаса со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Стефанос сделал 9 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Доминик сделал 8 подач на вылет и допустил 3 двойные ошибки.

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Грек впервые выступал на взрослом Итоговом турнире. На пути к трофею он переиграл Даниила Медведева, Александра Зверева, Роджера Федерера и Доминика Тима.

Эта победа стала крупнейшей в карьере для Циципаса. Ранее грек побеждал только на турнирах категории 250 и выигрывал титул Next Gen. Успешное выступление в Лондоне принесло Стефаносу 1300 очков и €1,61 млн.

Напомним, в финале Итогового турнира WTA австралийка Эшли Барти обыграла Элина Свитолину.

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