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Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.

Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко начали отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.

Группа А

Команда І П Н П З П О
1. Англия 8 7 0 1 37 6 21
2. Чехия 8 5 0 3 13 11 15
3.  Косово 8 3 2 3 13 16 11
4. Болгария 8 1 3 4 6 17 6
5. Черногория 8 0 3 5 3 22 3

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгария 1:1 Черногория 21:45 Косово 1:1 Болгария
21:45 Англия 5:0 Чехия 21:45 Черногория 1:5 Англия
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Черногория 1:1 Косово 21:45 Болгария 2:3 Косово
21:45 Чехия 2:1 Болгария 21:45 Чехия 3:0 Черногория
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
16:00 Косово 2:1 Чехия 21:45 Англия 5:3 Косово
19:00 Англия 4:0 Болгария 21:45 Черногория 0:3 Чехия
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Черногория 0:0 Болгария 21:45 Болгария 0:6 Англия
21:45 Чехия 2:1 Англия 21:45 Косово 2:0 Черногория
9 тур. 14.11 10 тур. 17.11
21:45 Англия 7:0 Черногория 19:00 Косово 0:4 Англия
21:45 Чехия 2:1 Косово 19:00 Болгария 1:0 Чехия

Группа В

Команда І П Н П З П О
1. Украина 8 6 2 0 17 4 20
2. Португалия 8 5 2 1 22 6 17
3. Сербия 8 4 2 2 17 17 14
4.  Люксембург 8 1 1 5 7 16 4
5.  Литва 8 0 1 7 5 25 1

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Украина
21:45 Португалия 0:0 Украина 21:45 Португалия 1:1 Сербия
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербия 4:1 Литва
21:45 Украина 5:0 Сербия 21:45 Украина 1:0 Люксембург
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Литва 0:3 Украина 21:45 Литва 1:5 Португалия
21:45 Сербия 2:4 Португалия 21:45 Люксембург 1:3 Сербия
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Португалия 3:0 Люксембург 21:45 Литва 1:2 Сербия
21:45 Украина 2:0 Литва 21:45 Украина 2:1 Португалія
9 тур. 14.11 10 тур. 17.11
21:45 Португалия 6:0 Литва 16:00 Люксембург 0:2 Португалия
21:45 Сербия 3:2 Люксембург 16:00 Сербия 2:2 Украина

Группа С

Команда И В Н П З П О
1.  Германия 7 6 0 1 24 6 18
2.  Нидерланды 7 5 1 1 19 7 16
3.  Сев.Ирландия 7 4 1 2 8 7 13
4.  Беларусь 8 1 1 6 4 16 4
5.  Эстония 7 0 1 6 2 21 1

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нидерланды 4:0 Беларусь 21:45 Нидерланды 2:3 Германия
21:45 Северная Ирландия 2:0 Эстония 21:45 Северная Ирландия 2:1 Беларусь
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
21:45 Эстония 1:2 Северная Ирландия 21:45 Беларусь 0:1 Северная Ирландия
21:45 Беларусь 0:2 Германия 21:45 Германия 8:0 Эстония
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Германия 2:4 Нидерланды 21:45 Северная Ирландия 0:2 Германия
21:45 Естонія 1:2 Беларусь 21:45 Эстония 0:4 Нидерланды
7 тур. 10.10 8 тур. 13.10
21:45 Беларусь 0:0 Эстония 19.00 Беларусь 1:2 Нидерланды
21:45 Нидерланды 3:1 Северная Ирландия 21:45 Эстония 0:3 Германия
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
21:45 Северная Ирландия 0:0 Нидерланды 21:45 Нидерланды _:_ Эстония
21:45 Германия 4:0 Беларусь 21:45 Германия _:_ Северная Ирландия

Группа D

Команда И В Н П З П О
1.  Швейцария 8 5 2 1 19 6 17
2.  Дания 8 4 4 0 23 6 16
3.  Ирландия 8 3 4 1 7 5 13
4.  Грузия 8 2 2 4 7 11 8
5.  Гибралтар 8 0 0 8 3 31 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузия 0:2 Швейцария 21:45 Ирландия 1:0 Грузия
19:00 Гибралтар 0:1 Ирландия 21:45 Швейцария 3:3 Дания
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
19:00 Грузия 3:0 Гибралтар 21:45 Ирландия 2:0 Гибралтар
21:45 Дания 1:1 Ирландия 21:45 Дания 5:1 Грузия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Гибралтар 0:6 Дания 19:00 Грузия 0:0 Дания
21:45 Ирландия 1:1 Швейцария 19:00 Швейцария 4:0 Гибралтар
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
16:00 Грузия 0:0 Ирландия 21:45 Гибралтар 2:3 Грузия
19:00 Дания 1:0 Швейцария 21:45 Швейцария 2:0 Ирландия
9 тур. 15.11 10 тур. 18.11
21:45 Дания 6:0 Гибралтар 21:45 Ирландия 1:1 Дания
21:45 Швейцария 1:0 Грузия 21:45 Гибралтар 1:6 Швейцария

Группа E

Команда И В Н П З П О
1.  Хорватия 8 5 2 1 17 7 17
2.  Венгрия 7 4 0 3 8 9 12
3.  Уэльс 7 3 2 2 8 6 11
4.  Словакия 7 3 1 3 11 11 10
5.  Азербайджан 7 0 1 6 5 16 1

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватия 2:1 Азербайджан 16:00 Уэльс 1:0 Словакия
21:45 Словакия 2:0 Венгрия 19:00 Венгрия 2:1 Хорватия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Хорватия 2:1 Уэльс 19:00 Азербайджан 1:5 Словакия
19:00 Азербайджан 1:3 Венгрия 21:45 Венгрия 1:0 Уэльс
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Словакия 0:4 Хорватия 19:00 Азербайджан 1:1 Хорватия
21:45 Уэльс 2:1 Азербайджан 21:45 Венгрия 1:2 Словакия
7 тур. 10.10 8 тур.13.10
21:45 Хорватия 3:0 Венгрия 19:00 Венгрия 1:0 Азербайджан
21:45 Словакия 1:1 Уэльс 21:45 Уэльс 1:1 Хорватия
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
19:00 Азербайджан 0:2 Уэльс 21:45 Словакия _:_ Азербайджан
21:45 Хорватия 3:1 Словакия 21:45 Уэльс _:_ Венгрия

Группа F

Команда И В Н П З П О
1.  Испания 10 8 2 0 31 5 26
2.  Швеция 10 6 3 1 23 9 21
3.  Румыния 10 4 5 1 19 11 17
4.  Норвегия 10 4 2 4 17 15 14
5.  Фарерские о-ва 10 1 0 9 4 30 3
6.  Мальта 10 1 0 9 2 27 3

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фареры 21:45 Мальта 0:2 Испания
19:00 Швеция 2:1 Румыния 21:45 Норвегия 3:3 Швеция
21:45 Испания 2:1 Норвегия 21:45 Румыния 4:1 Фареры
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Норвегия 2:2 Румыния 21:45 Испания 3:0 Швеция
21:45 Фареры 1:4 Испания 21:45 Мальта 0:4 Румыния
21:45 Швеция 3:0 Мальта 21:45 Фареры 0:2 Норвегия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Норвегия 2:0 Мальта 16:00 Румыния 1:0 Мальта
21:45 Румыния 1:2 Испания 19:00 Испания 4:0 Фареры
21:45 Фареры 0:4 Швеция 21:45 Швеция 1:1 Норвегия
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
19:00 Фареры 0:3 Румыния 21:45 Румыния 1:1 Норвегия
21:45 Мальта 0:4 Швеция 21:45 Фареры 1:0 Мальта
21:45 Норвегия 1:1 Испания 21:45 Швеция 1:1 Испания
9 тур. 15.11 10 тур. 18.11
19:00 Норвегия 4:0 Фареры 21:45 Испания 6:0 Румыния
21:45 Испания 7:0 Мальта 21:45 Мальта 1:2 Норвегия
21:45 Румыния 0:2 Швеция 21:45 Швеция 3:0 Фареры

Группа G

Команда И В Н П З П О
1.   Польша 9 7 1 1 15 3 22
2.   Австрия 9 6 1 2 19 8 19
3.   Словения 9 4 2 3 14 8 14
4.  Македония 9 3 2 4 11 13 11
5.   Израиль 9 3 2 4 16 17 11
6.   Латвия 9 0 0 9 2 28 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрия 0:1 Польша 19:00 Израиль 4:2 Австрия
21:45 Израиль 1:1 Словения 21:45 Польша 2:0 Латвия
21:45 Македония 3:1 Латвия 21:45 Словения 1:1 Македония
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
 21:45  Австрия 1:0  Словения  21:45  Латвия 0:5  Словения
 21:45  Латвия 0:3 Израиль  21:45  Польша 4:0 Израиль
 21:45  Македония 0:1  Польша  21:45  Македония 1:4  Австрия
5 тур. 5.09 6 тур. 9.09
21:45 Израиль 1:1 Македония 21:45 Латвия 0:2 Македонія
5 тур. 6.09 21:45 Польша 0:0 Австрия
21:45 Австрия 6:0 Латвия 21:45 Словения 3:2 Израиль
21:45 Словения 2:0 Польша   8 тур. 13.10
    7 тур. 10.10  21:45  Словения  0:1  Австрия
 21:45  Австрия  3:1 Израиль  21:45  Польша  2:0  Македония
 21:45  Латвия  0:3  Польша     8 тур. 15.10
 21:45  Македония  2:1  Словения  21:45 Израиль  3:1  Латвия
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
19:00 Словения 1:0 Латвия  21:45 Латвия _:_ Австрия
 21:45 Израиль 1:2 Польша  21:45 Польша _:_ Словения
 21:45 Австрия 2:1 Македония  21:45 Македония _:_ Израиль

Группа H

Команда І П Н П З П О
1.   Франция 10 8 1 1 25 6 25
2.   Турция 10 7 2 1 18 3 23
3.   Исландия 10 6 1 3 14 11 19
4.   Албания 10 4 1 5 16 14 13
5.   Андорра 10 1 1 8 3 20 4
6.   Молдова 10 1 0 9 4 26 3

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албания 0:2 Турция 19:00 Турция 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Исландия 21:45 Андорра 0:3 Албания
21:45 Молдова 1:4 Франция 21:45 Франция 4:0 Исландия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Исландия 1:0 Албания 21:45 Албания 2:0 Молдова
19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франция
21:45 Турция 2:0 Франция 21:45 Исландия 2:1 Турция
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Исландия 3:0 Молдова 21:45 Албания 4:2 Исландия
21:45 Турция 1:0 Андорра 21:45 Молдова 0:4 Турция
21:45 Франция 4:1 Албания 21:45 Франция 3:0 Андорра
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Исландия 0:1 Франция 21:45 Исландия 2:0 Андорра
21:45 Андорра 1:0 Молдова 21:45 Молдова 0:4 Албания
21:45 Турция 1:0 Албания 21:45 Франция 1:1 Турция
9 тур. 14.11 10 тур. 17.11
19:00 Турция 0:0 Исландия 21:45 Албания 0:2 Франция
21:45 Франция 2:1 Молдова 21:45 Андорра 0:2 Турция
21:45 Албания 2:2 Андорра 21:45 Молдова 1:2 Исландия

Группа I

Команда И В Н П З П О
1.   Бельгия 9 9 0 0 34 2 27
2.   Россия 9 7 0 2 28 8 21
3.   Шотландия 9 4 0 5 13 18 12
4.  Кипр 9 3 1 5 14 14 10
5.   Казахстан 9 3 1 5 12 14 10
6.   Сан-Марино 9 0 0 9 1 46 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландия 16:00 Казахстан 0:4 Россия
19:00 Кипр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландия
21:45 Бельгия 3:1 Россия 21:45 Кипр 0:2 Бельгия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Россия 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино
21:45 Бельгия 3:0 Казахстан 21:45 Бельгия 3:0 Шотландия
21:45 Шотландия 2:1 Кипр 21:45 Россия 1:0 Кипр
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Кипр 1:1 Казахстан 21:45 Россия 1:0 Казахстан
21:45 Сан-Марино 0:4 Бельгия 21:45 Сан-Марино 0:4 Кипр
21:45 Шотландия 1:2 Россия 21:45 Шотландия 0:4 Бельгия
7 тур. 10.10 8 тур. 13.10
17:00 Казахстан 1:2 Кипр 16:00 Казахстан 0:2 Бельгия
21:45 Бельгия 9:0 Сан-Марино 19:00 Кипр 0:5 Россия
21:45 Россия 4:0 Шотландия 19:00 Шотландия 6:0 Сан-Марино
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
16:00 Кипр 1:2 Шотландия 21:45 Бельгия _:_ Кипр
19:00 Россия 1:4 Бельгия 21:45 Сан-Марино _:_ Россия
19:00 Сан-Марино 1:3 Казахстан 21:45 Шотландия _:_ Казахстан

Группа J

Команда И В Н П З П О
1.   Италия 10 10 0 0 37 4 30
2.   Финляндия 10 6 0 4 16 10 18
3.   Греция 10 4 2 4 12 14 14
4.   Босния и Герцеговина 10 4 1 5 20 17 13
5.  Армения 10 3 1 6 14 25 10
6.   Лихтенштейн 10 0 2 8 2 31 2

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Италия 2:0 Финляндия 19:00 Армения 0:2 Финляндия
21:45 Босния и Герцеговина 2:1 Армения 21:45 Босния и Герцеговина 2:2 Греция
21:45 Лихтенштейн 0:2 Греция 21:45 Италия 6:0 Лихтенштейн
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Армения 3:0 Лихтенштейн 21:45 Греция 2:3 Армения
19:00 Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина 21:45 Италия 2:1 Босния и Герцеговина
21:45 Греция 0:3 Италия 21:45 Лихтенштейн 0:2 Финляндия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
19:00 Армения 1:3 Италия 19:00 Армения 4:2  Босния и Герцеговина
21:45 Босния и Герцеговина 5:0  Лихтенштейн 21:45  Греция 1:1  Лихтенштейн
21:45 Финляндия 1:0  Греция 21:45 Финляндия 1:2 Италия
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
19:00 Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия 21:45  Греция 2:1 Босния и Герцеговина
21:45 Италия 2:0  Греция 21:45  Лихтенштейн 0:5 Италия
21:45 Лихтенштейн 1:1 Армения 21:45 Финляндия 3:0 Армения
9 тур. 15.11 10 тур. 18.11
19:00 Армения 0:1 Греция 21:45 Греция 2:1 Финляндия
19:00 Финляндия 3:0 Лихтенштейн 21:45 Италия 9:1 Армения
21:45 Босния и Герцеговина 0:3 Италия 21:45 Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.

Фото: Getty Images

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