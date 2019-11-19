Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.
Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.
Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.
Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020
Подопечные Андрея Шевченко начали отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.
Группа А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Англия
|8
|7
|0
|1
|37
|6
|21
|2.
|Чехия
|8
|5
|0
|3
|13
|11
|15
|3.
|Косово
|8
|3
|2
|3
|13
|16
|11
|4.
|Болгария
|8
|1
|3
|4
|6
|17
|6
|5.
|Черногория
|8
|0
|3
|5
|3
|22
|3
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|19:00
|Болгария
|1:1
|Черногория
|21:45
|Косово
|1:1
|Болгария
|21:45
|Англия
|5:0
|Чехия
|21:45
|Черногория
|1:5
|Англия
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Черногория
|1:1
|Косово
|21:45
|Болгария
|2:3
|Косово
|21:45
|Чехия
|2:1
|Болгария
|21:45
|Чехия
|3:0
|Черногория
|5 тур. 7.09
|6 тур. 10.09
|16:00
|Косово
|2:1
|Чехия
|21:45
|Англия
|5:3
|Косово
|19:00
|Англия
|4:0
|Болгария
|21:45
|Черногория
|0:3
|Чехия
|7 тур. 11.10
|8 тур. 14.10
|21:45
|Черногория
|0:0
|Болгария
|21:45
|Болгария
|0:6
|Англия
|21:45
|Чехия
|2:1
|Англия
|21:45
|Косово
|2:0
|Черногория
|9 тур. 14.11
|10 тур. 17.11
|21:45
|Англия
|7:0
|Черногория
|19:00
|Косово
|0:4
|Англия
|21:45
|Чехия
|2:1
|Косово
|19:00
|Болгария
|1:0
|Чехия
Группа В
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Украина
|8
|6
|2
|0
|17
|4
|20
|2.
|Португалия
|8
|5
|2
|1
|22
|6
|17
|3.
|Сербия
|8
|4
|2
|2
|17
|17
|14
|4.
|Люксембург
|8
|1
|1
|5
|7
|16
|4
|5.
|Литва
|8
|0
|1
|7
|5
|25
|1
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Люксембург
|2:1
|Литва
|21:45
|Люксембург
|1:2
|Украина
|21:45
|Португалия
|0:0
|Украина
|21:45
|Португалия
|1:1
|Сербия
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Литва
|1:1
|Люксембург
|21:45
|Сербия
|4:1
|Литва
|21:45
|Украина
|5:0
|Сербия
|21:45
|Украина
|1:0
|Люксембург
|5 тур. 7.09
|6 тур. 10.09
|19:00
|Литва
|0:3
|Украина
|21:45
|Литва
|1:5
|Португалия
|21:45
|Сербия
|2:4
|Португалия
|21:45
|Люксембург
|1:3
|Сербия
|7 тур. 11.10
|8 тур. 14.10
|21:45
|Португалия
|3:0
|Люксембург
|21:45
|Литва
|1:2
|Сербия
|21:45
|Украина
|2:0
|Литва
|21:45
|Украина
|2:1
|Португалія
|9 тур. 14.11
|10 тур. 17.11
|21:45
|Португалия
|6:0
|Литва
|16:00
|Люксембург
|0:2
|Португалия
|21:45
|Сербия
|3:2
|Люксембург
|16:00
|Сербия
|2:2
|Украина
Группа С
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Германия
|7
|6
|0
|1
|24
|6
|18
|2.
|Нидерланды
|7
|5
|1
|1
|19
|7
|16
|3.
|Сев.Ирландия
|7
|4
|1
|2
|8
|7
|13
|4.
|Беларусь
|8
|1
|1
|6
|4
|16
|4
|5.
|Эстония
|7
|0
|1
|6
|2
|21
|1
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Нидерланды
|4:0
|Беларусь
|21:45
|Нидерланды
|2:3
|Германия
|21:45
|Северная Ирландия
|2:0
|Эстония
|21:45
|Северная Ирландия
|2:1
|Беларусь
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|21:45
|Эстония
|1:2
|Северная Ирландия
|21:45
|Беларусь
|0:1
|Северная Ирландия
|21:45
|Беларусь
|0:2
|Германия
|21:45
|Германия
|8:0
|Эстония
|5 тур. 6.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Германия
|2:4
|Нидерланды
|21:45
|Северная Ирландия
|0:2
|Германия
|21:45
|Естонія
|1:2
|Беларусь
|21:45
|Эстония
|0:4
|Нидерланды
|7 тур. 10.10
|8 тур. 13.10
|21:45
|Беларусь
|0:0
|Эстония
|19.00
|Беларусь
|1:2
|Нидерланды
|21:45
|Нидерланды
|3:1
|Северная Ирландия
|21:45
|Эстония
|0:3
|Германия
|9 тур. 16.11
|10 тур. 19.11
|21:45
|Северная Ирландия
|0:0
|Нидерланды
|21:45
|Нидерланды
|_:_
|Эстония
|21:45
|Германия
|4:0
|Беларусь
|21:45
|Германия
|_:_
|Северная Ирландия
Группа D
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Швейцария
|8
|5
|2
|1
|19
|6
|17
|2.
|Дания
|8
|4
|4
|0
|23
|6
|16
|3.
|Ирландия
|8
|3
|4
|1
|7
|5
|13
|4.
|Грузия
|8
|2
|2
|4
|7
|11
|8
|5.
|Гибралтар
|8
|0
|0
|8
|3
|31
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|16:00
|Грузия
|0:2
|Швейцария
|21:45
|Ирландия
|1:0
|Грузия
|19:00
|Гибралтар
|0:1
|Ирландия
|21:45
|Швейцария
|3:3
|Дания
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|19:00
|Грузия
|3:0
|Гибралтар
|21:45
|Ирландия
|2:0
|Гибралтар
|21:45
|Дания
|1:1
|Ирландия
|21:45
|Дания
|5:1
|Грузия
|5 тур. 5.09
|6 тур. 8.09
|21:45
|Гибралтар
|0:6
|Дания
|19:00
|Грузия
|0:0
|Дания
|21:45
|Ирландия
|1:1
|Швейцария
|19:00
|Швейцария
|4:0
|Гибралтар
|7 тур. 12.10
|8 тур. 15.10
|16:00
|Грузия
|0:0
|Ирландия
|21:45
|Гибралтар
|2:3
|Грузия
|19:00
|Дания
|1:0
|Швейцария
|21:45
|Швейцария
|2:0
|Ирландия
|9 тур. 15.11
|10 тур. 18.11
|21:45
|Дания
|6:0
|Гибралтар
|21:45
|Ирландия
|1:1
|Дания
|21:45
|Швейцария
|1:0
|Грузия
|21:45
|Гибралтар
|1:6
|Швейцария
Группа E
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Хорватия
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|17
|2.
|Венгрия
|7
|4
|0
|3
|8
|9
|12
|3.
|Уэльс
|7
|3
|2
|2
|8
|6
|11
|4.
|Словакия
|7
|3
|1
|3
|11
|11
|10
|5.
|Азербайджан
|7
|0
|1
|6
|5
|16
|1
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Хорватия
|2:1
|Азербайджан
|16:00
|Уэльс
|1:0
|Словакия
|21:45
|Словакия
|2:0
|Венгрия
|19:00
|Венгрия
|2:1
|Хорватия
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|16:00
|Хорватия
|2:1
|Уэльс
|19:00
|Азербайджан
|1:5
|Словакия
|19:00
|Азербайджан
|1:3
|Венгрия
|21:45
|Венгрия
|1:0
|Уэльс
|5 тур. 6.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Словакия
|0:4
|Хорватия
|19:00
|Азербайджан
|1:1
|Хорватия
|21:45
|Уэльс
|2:1
|Азербайджан
|21:45
|Венгрия
|1:2
|Словакия
|7 тур. 10.10
|8 тур.13.10
|21:45
|Хорватия
|3:0
|Венгрия
|19:00
|Венгрия
|1:0
|Азербайджан
|21:45
|Словакия
|1:1
|Уэльс
|21:45
|Уэльс
|1:1
|Хорватия
|9 тур. 16.11
|10 тур. 19.11
|19:00
|Азербайджан
|0:2
|Уэльс
|21:45
|Словакия
|_:_
|Азербайджан
|21:45
|Хорватия
|3:1
|Словакия
|21:45
|Уэльс
|_:_
|Венгрия
Группа F
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Испания
|10
|8
|2
|0
|31
|5
|26
|2.
|Швеция
|10
|6
|3
|1
|23
|9
|21
|3.
|Румыния
|10
|4
|5
|1
|19
|11
|17
|4.
|Норвегия
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|14
|5.
|Фарерские о-ва
|10
|1
|0
|9
|4
|30
|3
|6.
|Мальта
|10
|1
|0
|9
|2
|27
|3
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|19:00
|Мальта
|2:1
|Фареры
|21:45
|Мальта
|0:2
|Испания
|19:00
|Швеция
|2:1
|Румыния
|21:45
|Норвегия
|3:3
|Швеция
|21:45
|Испания
|2:1
|Норвегия
|21:45
|Румыния
|4:1
|Фареры
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Норвегия
|2:2
|Румыния
|21:45
|Испания
|3:0
|Швеция
|21:45
|Фареры
|1:4
|Испания
|21:45
|Мальта
|0:4
|Румыния
|21:45
|Швеция
|3:0
|Мальта
|21:45
|Фареры
|0:2
|Норвегия
|5 тур. 5.09
|6 тур. 8.09
|21:45
|Норвегия
|2:0
|Мальта
|16:00
|Румыния
|1:0
|Мальта
|21:45
|Румыния
|1:2
|Испания
|19:00
|Испания
|4:0
|Фареры
|21:45
|Фареры
|0:4
|Швеция
|21:45
|Швеция
|1:1
|Норвегия
|7 тур. 12.10
|8 тур. 15.10
|19:00
|Фареры
|0:3
|Румыния
|21:45
|Румыния
|1:1
|Норвегия
|21:45
|Мальта
|0:4
|Швеция
|21:45
|Фареры
|1:0
|Мальта
|21:45
|Норвегия
|1:1
|Испания
|21:45
|Швеция
|1:1
|Испания
|9 тур. 15.11
|10 тур. 18.11
|19:00
|Норвегия
|4:0
|Фареры
|21:45
|Испания
|6:0
|Румыния
|21:45
|Испания
|7:0
|Мальта
|21:45
|Мальта
|1:2
|Норвегия
|21:45
|Румыния
|0:2
|Швеция
|21:45
|Швеция
|3:0
|Фареры
Группа G
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Польша
|9
|7
|1
|1
|15
|3
|22
|2.
|Австрия
|9
|6
|1
|2
|19
|8
|19
|3.
|Словения
|9
|4
|2
|3
|14
|8
|14
|4.
|Македония
|9
|3
|2
|4
|11
|13
|11
|5.
|Израиль
|9
|3
|2
|4
|16
|17
|11
|6.
|Латвия
|9
|0
|0
|9
|2
|28
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Австрия
|0:1
|Польша
|19:00
|Израиль
|4:2
|Австрия
|21:45
|Израиль
|1:1
|Словения
|21:45
|Польша
|2:0
|Латвия
|21:45
|Македония
|3:1
|Латвия
|21:45
|Словения
|1:1
|Македония
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Австрия
|1:0
|Словения
|21:45
|Латвия
|0:5
|Словения
|21:45
|Латвия
|0:3
|Израиль
|21:45
|Польша
|4:0
|Израиль
|21:45
|Македония
|0:1
|Польша
|21:45
|Македония
|1:4
|Австрия
|5 тур. 5.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Израиль
|1:1
|Македония
|21:45
|Латвия
|0:2
|Македонія
|5 тур. 6.09
|21:45
|Польша
|0:0
|Австрия
|21:45
|Австрия
|6:0
|Латвия
|21:45
|Словения
|3:2
|Израиль
|21:45
|Словения
|2:0
|Польша
|8 тур. 13.10
|7 тур. 10.10
|21:45
|Словения
|0:1
|Австрия
|21:45
|Австрия
|3:1
|Израиль
|21:45
|Польша
|2:0
|Македония
|21:45
|Латвия
|0:3
|Польша
|8 тур. 15.10
|21:45
|Македония
|2:1
|Словения
|21:45
|Израиль
|3:1
|Латвия
|9 тур. 16.11
|10 тур. 19.11
|19:00
|Словения
|1:0
|Латвия
|21:45
|Латвия
|_:_
|Австрия
|21:45
|Израиль
|1:2
|Польша
|21:45
|Польша
|_:_
|Словения
|21:45
|Австрия
|2:1
|Македония
|21:45
|Македония
|_:_
|Израиль
Группа H
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Франция
|10
|8
|1
|1
|25
|6
|25
|2.
|Турция
|10
|7
|2
|1
|18
|3
|23
|3.
|Исландия
|10
|6
|1
|3
|14
|11
|19
|4.
|Албания
|10
|4
|1
|5
|16
|14
|13
|5.
|Андорра
|10
|1
|1
|8
|3
|20
|4
|6.
|Молдова
|10
|1
|0
|9
|4
|26
|3
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Албания
|0:2
|Турция
|19:00
|Турция
|4:0
|Молдова
|21:45
|Андорра
|0:2
|Исландия
|21:45
|Андорра
|0:3
|Албания
|21:45
|Молдова
|1:4
|Франция
|21:45
|Франция
|4:0
|Исландия
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|16:00
|Исландия
|1:0
|Албания
|21:45
|Албания
|2:0
|Молдова
|19:00
|Молдова
|1:0
|Андорра
|21:45
|Андорра
|0:4
|Франция
|21:45
|Турция
|2:0
|Франция
|21:45
|Исландия
|2:1
|Турция
|5 тур. 7.09
|6 тур. 10.09
|19:00
|Исландия
|3:0
|Молдова
|21:45
|Албания
|4:2
|Исландия
|21:45
|Турция
|1:0
|Андорра
|21:45
|Молдова
|0:4
|Турция
|21:45
|Франция
|4:1
|Албания
|21:45
|Франция
|3:0
|Андорра
|7 тур. 11.10
|8 тур. 14.10
|21:45
|Исландия
|0:1
|Франция
|21:45
|Исландия
|2:0
|Андорра
|21:45
|Андорра
|1:0
|Молдова
|21:45
|Молдова
|0:4
|Албания
|21:45
|Турция
|1:0
|Албания
|21:45
|Франция
|1:1
|Турция
|9 тур. 14.11
|10 тур. 17.11
|19:00
|Турция
|0:0
|Исландия
|21:45
|Албания
|0:2
|Франция
|21:45
|Франция
|2:1
|Молдова
|21:45
|Андорра
|0:2
|Турция
|21:45
|Албания
|2:2
|Андорра
|21:45
|Молдова
|1:2
|Исландия
Группа I
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бельгия
|9
|9
|0
|0
|34
|2
|27
|2.
|Россия
|9
|7
|0
|2
|28
|8
|21
|3.
|Шотландия
|9
|4
|0
|5
|13
|18
|12
|4.
|Кипр
|9
|3
|1
|5
|14
|14
|10
|5.
|Казахстан
|9
|3
|1
|5
|12
|14
|10
|6.
|Сан-Марино
|9
|0
|0
|9
|1
|46
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|17:00
|Казахстан
|3:0
|Шотландия
|16:00
|Казахстан
|0:4
|Россия
|19:00
|Кипр
|5:0
|Сан-Марино
|19:00
|Сан-Марино
|0:2
|Шотландия
|21:45
|Бельгия
|3:1
|Россия
|21:45
|Кипр
|0:2
|Бельгия
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|19:00
|Россия
|9:0
|Сан-Марино
|17:00
|Казахстан
|4:0
|Сан-Марино
|21:45
|Бельгия
|3:0
|Казахстан
|21:45
|Бельгия
|3:0
|Шотландия
|21:45
|Шотландия
|2:1
|Кипр
|21:45
|Россия
|1:0
|Кипр
|5 тур. 6.09
|6 тур. 9.09
|21:45
|Кипр
|1:1
|Казахстан
|21:45
|Россия
|1:0
|Казахстан
|21:45
|Сан-Марино
|0:4
|Бельгия
|21:45
|Сан-Марино
|0:4
|Кипр
|21:45
|Шотландия
|1:2
|Россия
|21:45
|Шотландия
|0:4
|Бельгия
|7 тур. 10.10
|8 тур. 13.10
|17:00
|Казахстан
|1:2
|Кипр
|16:00
|Казахстан
|0:2
|Бельгия
|21:45
|Бельгия
|9:0
|Сан-Марино
|19:00
|Кипр
|0:5
|Россия
|21:45
|Россия
|4:0
|Шотландия
|19:00
|Шотландия
|6:0
|Сан-Марино
|9 тур. 16.11
|10 тур. 19.11
|16:00
|Кипр
|1:2
|Шотландия
|21:45
|Бельгия
|_:_
|Кипр
|19:00
|Россия
|1:4
|Бельгия
|21:45
|Сан-Марино
|_:_
|Россия
|19:00
|Сан-Марино
|1:3
|Казахстан
|21:45
|Шотландия
|_:_
|Казахстан
Группа J
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Италия
|10
|10
|0
|0
|37
|4
|30
|2.
|Финляндия
|10
|6
|0
|4
|16
|10
|18
|3.
|Греция
|10
|4
|2
|4
|12
|14
|14
|4.
|Босния и Герцеговина
|10
|4
|1
|5
|20
|17
|13
|5.
|Армения
|10
|3
|1
|6
|14
|25
|10
|6.
|Лихтенштейн
|10
|0
|2
|8
|2
|31
|2
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|21:45
|Италия
|2:0
|Финляндия
|19:00
|Армения
|0:2
|Финляндия
|21:45
|Босния и Герцеговина
|2:1
|Армения
|21:45
|Босния и Герцеговина
|2:2
|Греция
|21:45
|Лихтенштейн
|0:2
|Греция
|21:45
|Италия
|6:0
|Лихтенштейн
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|19:00
|Армения
|3:0
|Лихтенштейн
|21:45
|Греция
|2:3
|Армения
|19:00
|Финляндия
|2:0
|Босния и Герцеговина
|21:45
|Италия
|2:1
|Босния и Герцеговина
|21:45
|Греция
|0:3
|Италия
|21:45
|Лихтенштейн
|0:2
|Финляндия
|5 тур. 5.09
|6 тур. 8.09
|19:00
|Армения
|1:3
|Италия
|19:00
|Армения
|4:2
|Босния и Герцеговина
|21:45
|Босния и Герцеговина
|5:0
|Лихтенштейн
|21:45
|Греция
|1:1
|Лихтенштейн
|21:45
|Финляндия
|1:0
|Греция
|21:45
|Финляндия
|1:2
|Италия
|7 тур. 12.10
|8 тур. 15.10
|19:00
|Босния и Герцеговина
|4:1
|Финляндия
|21:45
|Греция
|2:1
|Босния и Герцеговина
|21:45
|Италия
|2:0
|Греция
|21:45
|Лихтенштейн
|0:5
|Италия
|21:45
|Лихтенштейн
|1:1
|Армения
|21:45
|Финляндия
|3:0
|Армения
|9 тур. 15.11
|10 тур. 18.11
|19:00
|Армения
|0:1
|Греция
|21:45
|Греция
|2:1
|Финляндия
|19:00
|Финляндия
|3:0
|Лихтенштейн
|21:45
|Италия
|9:1
|Армения
|21:45
|Босния и Герцеговина
|0:3
|Италия
|21:45
|Лихтенштейн
|0:3
|Босния и Герцеговина
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