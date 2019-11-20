Жозе Моурінью офіційно призначений головним тренером лондонського Тоттенхем Готспур.

Тоттенгем Готспур оголосив про підписання контракту з Жозе Моурінью.

Контракт португальського спеціаліста зі шпорами розрахований до кінця сезону-2022/23. Інші деталі угоди лондонців з Моурінью не повідомляються.

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Останнім місцем роботи Особливого був Манчестер Юнайтед. Португальця звільнили з манчестерського клубу у грудні 2018 року. Раніше він двічі працював у лондонському Челсі, з якими тричі ставав чемпіоном Англії.

Напередодні пост тренера Тоттенгема покинув Маурісіо Почеттіно, який очолював команду з 2014 року. Саме під керівництвом Почеттіно шпори вперше у своїй історії вийшли до фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у вирішальному матчі Ліверпулю (2:1).

До речі, Луїс Енріке повернувся на пост головного тренера збірної Іспанії після того, як подав у відставку у червні 2019 року.

Джерело: Tottenham Hotspur