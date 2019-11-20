PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Моурінью — новий головний тренер Тоттенгем Готспур

Жозе Моурінью офіційно призначений головним тренером лондонського Тоттенхем Готспур.

Жозе Моуринью

Тоттенгем Готспур оголосив про підписання контракту з Жозе Моурінью.

Контракт португальського спеціаліста зі шпорами розрахований до кінця сезону-2022/23. Інші деталі угоди лондонців з Моурінью не повідомляються.

Читайте: Баварія звільнила Ковача з поста головного тренера

Останнім місцем роботи Особливого був Манчестер Юнайтед. Португальця звільнили з манчестерського клубу у грудні 2018 року. Раніше він двічі працював у лондонському Челсі, з якими тричі ставав чемпіоном Англії.

Напередодні пост тренера Тоттенгема покинув Маурісіо Почеттіно, який очолював команду з 2014 року. Саме під керівництвом Почеттіно шпори вперше у своїй історії вийшли до фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у вирішальному матчі Ліверпулю (2:1).

До речі, Луїс Енріке повернувся на пост головного тренера збірної Іспанії після того, як подав у відставку у червні 2019 року.

Джерело: Tottenham Hotspur

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Манчестер Юнайтед
Борг Манчестер Юнайтед зріс до €450 млн
Црвена Звезда - Тоттенхэм
Црвена Звезда — Тоттенгем: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Эктор Бельерин
Захисник Арсенала Бельєрін подарував свій светр хлопчику, який замерз
Маркус Рэшфорд
Футболіст МЮ не зрозумів, в якому турнірі грав проти Челсі
Жозе Моуринью
Моурінью відмовився очолити німецький гранд — El Chiringuito
Форма Ливерпуля на сезон-2019/20
Ліверпуль виграв суд у New Balance і невдовзі підпише рекордну угоду з Nike
Александр Зинченко
Зінченка прооперували в Барселоні
Унаи Эмери
Bleacher Report після поразки Арсенала зобразив Унаї Емері Джокером
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка