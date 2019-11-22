Аргентинский тренер Маурисио Почеттино оставил послание для футболистов на базе клуба.

Бывший наставник Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино трогательно попрощался с футболистами команды.

Аргентинский специалист оставил на тактической доске в раздевалке послание для игроков.

— Большое спасибо всем вам! Мы не можем попрощаться… Вы всегда будете в наших сердцах, – написал Маурисио.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 433 (@433) 21 Лис 2019 р. о 2:09 PST

Почеттино возглавлял шпор с 2014 года. Коуч вывел Тоттенхэм в первый для клуба финал Лиги чемпионов, в котором они уступили Ливерпулю (1:2).

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Аргентинца отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов Тоттенхэма в текущем сезоне АПЛ. Его место занял Жозе Моуринью, последним местом работы которого был еще другой английский клуб Манчестер Юнайтед.