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Почеттино трогательно попрощался с игроками Тоттенхэма

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино оставил послание для футболистов на базе клуба.

Маурисио Почеттино

Бывший наставник Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино трогательно попрощался с футболистами команды.

Аргентинский специалист оставил на тактической доске в раздевалке послание для игроков.

— Большое спасибо всем вам! Мы не можем попрощаться… Вы всегда будете в наших сердцах, – написал Маурисио.

 

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Почеттино возглавлял шпор с 2014 года. Коуч вывел Тоттенхэм в первый для клуба финал Лиги чемпионов, в котором они уступили Ливерпулю (1:2).

ЧитайтеЯ буду вашим другом, девушкой. Кем угодно – Моуринью футболистам Тоттенхэма

Аргентинца отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов Тоттенхэма в текущем сезоне АПЛ. Его место занял Жозе Моуринью, последним местом работы которого был еще другой английский клуб Манчестер Юнайтед.

Фото: Dreamstime

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