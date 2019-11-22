Аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно залишив послання для футболістів на базі клубу.
Колишній наставник Тоттенгем Готспур Маурісіо Почеттіно зворушливо попрощався з футболістами команди.
Аргентинський спеціаліст залишив на тактичній дошці у роздягальні послання для гравців.
— Велике спасибі всім вам! Ми не можемо попрощатися… Ви завжди будете в наших серцях, – написав Маурісіо.
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Почеттіно очолював шпор з 2014 року. Коуч вивів Тоттенгем у перший для клубу фінал Ліги чемпіонів, в якому вони поступилися Ліверпулю (1:2).
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Аргентинця відправили у відставку через незадовільні результати Тоттенгема у поточному сезоні АПЛ. Його місце зайняв Жозе Моурінью, останнім місцем роботи якого був ще інший англійський клуб Манчестер Юнайтед.