Аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно залишив послання для футболістів на базі клубу.

Колишній наставник Тоттенгем Готспур Маурісіо Почеттіно зворушливо попрощався з футболістами команди.

Аргентинський спеціаліст залишив на тактичній дошці у роздягальні послання для гравців.

— Велике спасибі всім вам! Ми не можемо попрощатися… Ви завжди будете в наших серцях, – написав Маурісіо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 433 (@433) 21 Лис 2019 р. о 2:09 PST

Почеттіно очолював шпор з 2014 року. Коуч вивів Тоттенгем у перший для клубу фінал Ліги чемпіонів, в якому вони поступилися Ліверпулю (1:2).

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Аргентинця відправили у відставку через незадовільні результати Тоттенгема у поточному сезоні АПЛ. Його місце зайняв Жозе Моурінью, останнім місцем роботи якого був ще інший англійський клуб Манчестер Юнайтед.