PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть

Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 пройдет 30 ноября.

Жеребьевка Евро-2020

В субботу, 30 ноября, в румынском Бухаресте состоится жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Начало официальной церемонии в 19.00.

Отечественные болельщики могут посмотреть процедуру жеребьевки на телеканале Футбол 1. Также на телеканале Украина можно будет посмотреть церемонию в записи в субботу в 23.00.

ЧитайтеСостоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020

Также церемонию можно будет посмотреть на платформе Oll.tv по подписке.

Некоторые комбинации групп уже известны через привязку сборных в города проведения матчей. В частности сборная Украины при жеребьевке попадет в группу С в компанию в Нидерланды, а соперников из третьего и четвертого корзин определит жребий.

Также Факты ICTV писали, что букмекеры оценили шансы сборной Украины на Евро-2020.

Фото: UEFA

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Трофей Евро-2020
Результаты жеребьевки Евро-2020: составы всех групп
Сборная Украины
Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020
Календарь отбора Евро-2020
Жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников
Корина Караджа
Церемонию жеребьевки Евро-2020 проведет зажигательная брюнетка Корина Караджа
Андрей Пятов
УЕФА включил Пятова в символическую сборную отбора на Евро-2020
Сборная России
Шотландия выступит на Евро-2020, если отстранят Россию – The Telegraph
Евро 2020 логотип
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020
Ярмоленко и Яремчук в сборной Украины
Букмекеры оценили шансы сборной Украины на Евро-2020
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка