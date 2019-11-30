Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 пройдет 30 ноября.

В субботу, 30 ноября, в румынском Бухаресте состоится жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Начало официальной церемонии в 19.00.

Отечественные болельщики могут посмотреть процедуру жеребьевки на телеканале Футбол 1. Также на телеканале Украина можно будет посмотреть церемонию в записи в субботу в 23.00.

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Также церемонию можно будет посмотреть на платформе Oll.tv по подписке.

Некоторые комбинации групп уже известны через привязку сборных в города проведения матчей. В частности сборная Украины при жеребьевке попадет в группу С в компанию в Нидерланды, а соперников из третьего и четвертого корзин определит жребий.

Также Факты ICTV писали, что букмекеры оценили шансы сборной Украины на Евро-2020.

Фото: UEFA