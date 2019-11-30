Жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу 2020 пройде 30 листопада.

У суботу, 30 листопада, в румунському Бухаресті відбудеться жеребкування групового етапу чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Початок офіційної церемонії о 19.00.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися процедуру жеребкування на телеканалі Футбол 1. Також на телеканалі Україна можна буде подивитися церемонію у записі у суботу о 23.00.

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Також церемонію можна буде подивитися на платформі Oll.tv за підпискою.

Деякі комбінації груп вже відомі через прив’язку збірних до міст проведення матчів. Зокрема збірна України при жеребкуванні потрапить до групи С в компанію до Нідерландів, а суперників з третього та четвертого кошиків визначить жереб.

Також Факти ICTV писали, що букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020.

Фото: UEFA