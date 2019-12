На першій шпальті свіжого випуску авторитетного італійського видання Corriere dello Sport зображений форвард Інтера Ромелу Лукаку та захисник Роми Кріс Смоллінг з заголовком Black Friday (Чорна п’ятниця).

Обидва футболіста є темношкірими. Таким чином журналісти спробували обіграти той факт, що зустріч між цими командами в рамках Серії А відбудеться в п’ятницю, 6 грудня.

Читайте: Треба позбутися ідіотів! УЄФА хоче дискваліфіковувати команди за прояви расизму

Організація Футбол проти расизму у Європі (FARE) вже засудила заголовок газети.

The media fuels racism every day.

This is todays edition of Italian sport daily Corriere dello Sport. pic.twitter.com/0RsAmLRyfH

— Fare (@farenet) December 5, 2019