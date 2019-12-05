Італійське видання Corriere dello Sport неоднозначно анонсувало матч 14-го туру Серії А між Інтером і Ромою.

На першій шпальті свіжого випуску авторитетного італійського видання Corriere dello Sport зображений форвард Інтера Ромелу Лукаку та захисник Роми Кріс Смоллінг з заголовком Black Friday (Чорна п’ятниця).

Обидва футболіста є темношкірими. Таким чином журналісти спробували обіграти той факт, що зустріч між цими командами в рамках Серії А відбудеться в п’ятницю, 6 грудня.

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Організація Футбол проти расизму у Європі (FARE) вже засудила заголовок газети.

— ЗМІ розпалюють расизм щодня. Це сьогоднішній номер італійського спортивного видання Corriere dello Sport, – зазначається у Twitter FARE.

The media fuels racism every day. This is todays edition of Italian sport daily Corriere dello Sport. pic.twitter.com/0RsAmLRyfH — Fare (@farenet) December 5, 2019

Таку неоднозначну творчість не зрозуміли і в Ромі.

No one: Absolutely nobody: Not a single soul: Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

Багато користувачів у Twitter теж не приховували свого обурення і просять від газети визнати свою помилку. Натомість видання Corriere dello Sport не бачить у цьому жодного натяку на расизм і назвав шум у соцмережах дешевим обуренням.

Раніше президент НОК Італії Джованні Малаго заявив, що симуляція в футболі гірше за расизм.