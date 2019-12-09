9 декабря Исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на 4 года и лишить страну права принимать турниры.

Россия не сможет принимать чемпионаты мира и мультиспортивные события (Олимпиады, Универсиады и т.д.). Это касается не только турниров на ближайшие четыре года – отберут все турниры, где победили заявки России.

чемпионаты мира по хоккею 2023 и хоккею с мячом в 2020 году 2021 (взрослый и молодежный)

чемпионат мира по пляжному футболу – 2021;

чемпионат мира по волейболу – 2022;

чемпионат мира по водным видам спорта- 2025;

чемпионат мира по санному спорту – 2020;

чемпионат мира по спортивной борьбе – 2021, 2022;

чемпионат мира по шахматам – 2020.

Под вопросом остается пока проведение в 2023 году Универсиады в Екатеринбурге.

Читайте: Из развлечений остались война и религия. Реакция соцсетей на дисквалификацию России

Россия сможет провести только молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, финал Лиги чемпионов-2021 и чемпионат Европы по футболу-2020. Также под санкции не попадают этапы Кубка мира и Гран-при России по фигурному катанию и Формуле-1.

Россия может обжаловать решение исполкома WADA в спортивном арбитражном суде Лозанны. Решение о подаче апелляции (в России на нее есть 21 день) будет принимать Наблюдательный совет РУСАДА.

Ранее Факты ICTV писали, почему решение WADA не распространяется на турниры под эгидой УЕФА.