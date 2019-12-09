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Факти / Спорт

Росію позбавлять права проведення кількох чемпіонатів світу

9 грудня Виконком WADA ухвалив рішення відсторонити Росію від великих міжнародних змагань на 4 роки та позбавити країну права приймати турніри.

Росію позбавлять права проведення кількох чемпіонатів світу

Росія не зможе приймати чемпіонати світу і мультиспортивні події (Олімпіади, чемпіонати світу і т.д.). Це стосується не лише турнірів на найближчі чотири роки – відберуть всі турніри, де перемогли заявки Росії.

  • чемпіонати світу з хокею 2023 року і хокею з м’ячем у 2020 року, 2021 (дорослий і молодіжний);
  • чемпіонат світу з пляжного футболу – 2021;
  • чемпіонат світу з волейболу – 2022;
  • чемпіонат світу з водних видів спорту- 2025;
  • чемпіонат світу з санного спорту – 2020;
  • чемпіонат світу зі спортивної боротьби – 2021, 2022;
  • чемпіонат світу з шахів – 2020.

Під питанням залишається поки проведення у 2023 році Універсіади в Єкатеринбурзі.

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Росія зможе провести лише молодіжний чемпіонат світу з хокею у 2023 році, фінал Ліги чемпіонів-2021 та чемпіонат Європи з футболу-2020. Також під санкції не потрапляють етапи Кубка світу та Гран-прі Росії з фігурного катання та Формули-1.

Росія може оскаржити рішення виконкому WADA в спортивному арбітражному суді Лозанни. Рішення про подання апеляції (у Росії на неї є 21 день) буде приймати Наглядова рада РУСАДА.

Раніше Факти ICTV писали, чому рішення WADA не поширюється на турніри під егідою УЄФА.

Фото: Dreamstime

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