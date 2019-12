Эвертон принимал на своем поле лондонский Арсенал в рамках матча 18-го тура АПЛ. Встреча прошла на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле и завершилась со счетом 0:0.

За игрой с трибун наблюдали новые наставники команд – Карло Анчелотти и Микель Артета, но голов от своих новых подопечных так и не увидели.

В матче ирисками руководил Данкан Фергюсон, а Фредрик Юнгберг – канонирами.

I can imagine what’s going on in Carlo Ancelotti and Arteta’s minds right now. They have a lot of work to do on both teams. #EVEARS#EVEARS pic.twitter.com/OwjWcatANM

— Kogi. A1 certified (@RealibkPaul) December 21, 2019