Итальянская Серия А включила гол украинского хавбека Руслана Малиновского в список лучших по итогам матчей декабря.

Серия А опубликовала на YouTube подборку лучших голов января в чемпионате Италии.

В список попал гол хавбека сборной Украины и Аталанты Руслана Малиновского, который отличился в матче против Вероны красивым дальним ударом в сетку ворот мастифов.

Также в список лучших попали голы Джереми Бога в ворота Ювентуса, Жуана Педро в ворота Сампдории, Горана Пендева в сетку ворот Лечче, Филиппо Фалько в ворота Дженоа, Криштиану Роналду Сампдории, Ромелу Лукаку Самдории и другие.

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В нынешнем сезоне на счету Малиновского 21 матч, 3 гола и 2 ассиста за бергамцев во всех турнирах.

Напомним, в 17-м туре Серии А Малиновский помог Аталанте разгромить Милан.