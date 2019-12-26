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Гол Маліновського у ворота Верони серед найкращих у Серії А у грудні

Італійська Серія А включила гол українського хавбека Руслана Маліновського до списку найкращих за підсумками матчів грудня.

Манчестер Сити - Аталанта: гол Малиновский

Серія А опублікувала на YouTube підбірку найкращих голів грудня у чемпіонаті Італії.

До списку потрапив гол хавбека збірної України та Аталанти Руслана Маліновського, який у матчі проти Верони відзначився красивим дальнім ударом у сітку воріт мастифів.

Також до списку найкращих потрапили голи Джеремі Бога у ворота Ювентуса, Жуана Педро у ворота Сампдорії, Горана Пендєва у сітку воріт Лечче, Філіппо Фалько у ворота Дженоа, Кріштіану Роналду Сампдорії, Ромелу Лукаку Самдорії та інші.

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У нинішньому сезоні на рахунку Маліновського 21 матч, 3 голи і 2 ассисти за бергамців у всіх турнірах.

Нагадаємо, у 17-му турі Серії А Маліновський допоміг Аталанті розгромити Мілан.

Фото: Getty Images

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