На экс-футболиста Ювентуса и Лацио Дарко Ковачевича совершено нападение в пригороде Афин
46-летний бывший футболист сборной Сербии Дарко Ковачевич травмировался в результате покушения на него.
Неизвестные подъехали к его дому и выстрелили в экс-футболиста из машины, после чего скрылись с места преступления.
В результате покушения Ковачевич получил повреждение колена. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Полиция уже нашла автомобиль нападавших, который сгорел. В нем находился пистолет, из которого, вероятно, и стреляли в Дарко. Поиски самых нападающих продолжаются.
За карьеру игрока Ковачевич успел поиграть за Пролетер, Црвену Звезду, Шеффилд Уэнсдей, Реал Сосьедад, Ювентус, Лацио и Олимпиакос. Карьеру он завершил в 2009 году.
Напомним, на матче молодежных команд Олимпиакоса и Баварии местные ультрас напали на болельщиков гостей во время игры.
Фото: Darko Kovacevic