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Факты / Спорт

В Афинах совершили покушение на экс-футболиста Ювентуса

На экс-футболиста Ювентуса и Лацио Дарко Ковачевича совершено нападение в пригороде Афин

Дарко Ковачевич

46-летний бывший футболист сборной Сербии Дарко Ковачевич травмировался в результате покушения на него.

Неизвестные подъехали к его дому и выстрелили в экс-футболиста из машины, после чего скрылись с места преступления.

В результате покушения Ковачевич получил повреждение колена. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Полиция уже нашла автомобиль нападавших, который сгорел. В нем находился пистолет, из которого, вероятно, и стреляли в Дарко. Поиски самых нападающих продолжаются.

За карьеру игрока Ковачевич успел поиграть за Пролетер, Црвену Звезду, Шеффилд Уэнсдей, Реал Сосьедад, Ювентус, Лацио и Олимпиакос. Карьеру он завершил в 2009 году.

Напомним, на матче молодежных команд Олимпиакоса и Баварии местные ультрас напали на болельщиков гостей во время игры.

Фото: Darko Kovacevic

Источник: The Sun

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