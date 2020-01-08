На екс-футболіста Ювентуса та Лаціо Дарко Ковачевича скоєно напад у передмісті Афін.

46-річний колишній футболіст збірної Сербії Дарко Ковачевич травмувався в результаті замаху на нього.

Невідомі під’їхали до його будинку і вистрілили в екс-футболіста з машини, після чого зникли з місця злочину.

В результаті замаху Ковачевич отримав пошкодження коліна. Наразі його життю нічого не загрожує.

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Поліція вже знайшла автомобіль нападників, який згорів. У ньому знаходився пістолет, з якого, імовірно, і стріляли в Дарко. Пошуки самих нападників тривають.

За кар’єру гравця Ковачевич встиг пограти за Пролетер, Црвену Звєзду, Шеффілд Венсдей, Реал Сосьєдад, Ювентус, Лаціо та Олімпіакос. Кар’єру він завершив у 2009 році.

Нагадаємо, на матчі молодіжних команд Олімпіакоса та Баварії місцеві ультрас напали на вболівальників гостей під час гри.

Фото: Darko Kovacevic